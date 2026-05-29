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El Barcelona planea fichar a Piero Hincapié, pese a que el Arsenal tiene una opción de compra de 45 millones de libras sobre el jugador cedido por el Bayer Leverkusen
El Barcelona intensifica la búsqueda de refuerzos defensivos
El Barcelona sigue reestructurando su plantilla para el mercado de verano y Flick quiere reforzar la defensa. Tras fichar a Anthony Gordon del Newcastle United, el club también prioriza a Julián Álvarez del Atlético de Madrid.
Según el Daily Mail, Hincapié se ha convertido en uno de los principales objetivos tras enfriar el interés en Alessandro Bastoni, del Inter. La polivalencia del ecuatoriano, capaz de actuar como central izquierdo y mantener la calma con el balón, encaja con las exigencias tácticas de Flick. A sus 24 años, se le ve como el perfil ideal para modernizar la defensa azulgrana.
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El Arsenal sigue teniendo la situación firmemente bajo control
Sin embargo, la posición del Arsenal en la negociación parece sólida. Hincapié llegó cedido del Leverkusen por toda la temporada, con una opción de compra obligatoria de 45 millones de libras si cumplía ciertos objetivos. Además, el Leverkusen se reservó un 10 % de una posible futura venta. El jugador ya ha acordado sus condiciones personales y se espera que firme un contrato de cinco años en el Emirates Stadium.
El Arsenal lleva ventaja al Barcelona
El interés del Barcelona refleja la determinación de Flick de fichar un defensa zurdo capaz de iniciar jugadas desde atrás. El club valoró a Bastoni, pero razones económicas y deportivas le llevaron a buscar otras opciones. Ahora, conseguir a Hincapié supone un difícil reto.
Si el Arsenal lo ficha de forma definitiva, cualquier negociación futura deberá ser con el club londinense, no con el Leverkusen. El Barça ya ha mostrado su disposición a gastar este verano con el supuesto acuerdo de 70 millones de euros por Gordon, pero sacar a Hincapié del Arsenal podría resultar mucho más complicado.
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El Barcelona se enfrenta a una difícil tarea para cerrar el fichaje
Se espera que el Barcelona siga valorando opciones defensivas mientras Flick se prepara para la nueva temporada. El club sigue buscando un central zurdo, pero la ventaja contractual del Arsenal deja poco margen de maniobra. A menos que el Arsenal se eche atrás, el Barcelona podría tener que presentar una oferta sustancial para poner a prueba la determinación del Leverkusen.