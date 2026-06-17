El Barcelona pide a La Liga y a la Federación Española de Fútbol que actúen contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El Barcelona anunció este miércoles, en un comunicado en su web, que su vicepresidente, Rafael Yuste, ha enviado una carta a los máximos responsables del fútbol español: el presidente de La Liga, Javier Tebas; el de la RFEF, Rafael Louzan; y el de la CTA, Francisco Soto.

El club exige una respuesta institucional a las declaraciones de Pérez en sus comparecencias del 12 y 13 de mayo, que califica de falsas y de grave ataque al honor de La Liga, a los árbitros y a la credibilidad del fútbol profesional español.