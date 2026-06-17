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El Barcelona pide a La Liga y a la Federación Española de Fútbol que actúen contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez
Se ha presentado una denuncia oficial
El Barcelona anunció este miércoles, en un comunicado en su web, que su vicepresidente, Rafael Yuste, ha enviado una carta a los máximos responsables del fútbol español: el presidente de La Liga, Javier Tebas; el de la RFEF, Rafael Louzan; y el de la CTA, Francisco Soto.
El club exige una respuesta institucional a las declaraciones de Pérez en sus comparecencias del 12 y 13 de mayo, que califica de falsas y de grave ataque al honor de La Liga, a los árbitros y a la credibilidad del fútbol profesional español.
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Exigir medidas legales coordinadas
El Barcelona ha pedido a los organizadores de la competición que protejan la reputación de ambas instituciones, mencionando su reciente solicitud de conciliación. La retransmisión oficial subrayó su exigencia de que las autoridades adopten medidas legales urgentes y coordinadas contra el presidente del Real Madrid. Esta tensión crece tras la entrevista televisiva de Pérez, en la que habló del caso Negreira.
El presidente del Real Madrid afirmó que la relación entre ambos clubes estaba rota y habló de corrupción sistémica. Pérez ha recordado el caso Negreira, en el que el Barça pagó a un directivo de la CTA, lo que derivó en un largo proceso judicial. Yuste respondió con un duro contraataque verbal, asegurando que las acusaciones son una cortina de humo para ocultar los dos años sin títulos del club madrileño.
Se recrudece la guerra de palabras
La tensión entre los acérrimos rivales del Clásico ha crecido en los últimos días hasta desembocar en esta denuncia oficial sin precedentes. Antes de la carta formal, Yuste respondió públicamente a las acusaciones de parcialidad arbitral.
Tachó las acusaciones de táctica desesperada para desviar la atención de los malos resultados. Yuste declaró: «Las palabras de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. El club ya emitió ayer un comunicado que baraja emprender acciones legales, pero quiero decir que esta maniobra de Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que lleva ya dos años produciéndose no le llevará a ninguna parte».
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A la espera de una respuesta institucional
Todos miran a La Liga, la RFEF y la CTA para ver cómo gestionan esta demanda. Si no sancionan a Pérez, el Barcelona advirtió que iniciará acciones legales para proteger su reputación en las próximas semanas.