El futuro a largo plazo de Casado en el Barcelona sigue siendo incierto a medida que avanza el mercado de fichajes de verano. El Al-Hilal, de la Saudi Pro League, ha dado oficialmente un paso al frente para hacerse con la firma del centrocampista de 22 años. Según Mundo Deportivo, el gigante catalán rechazó una oferta inicial del Al-Hilal en julio.

Desde que esa propuesta inicial fue descartada, las negociaciones entre ambos clubes se han estancado de forma considerable. El traspaso propuesto está actualmente muy lejos de completarse. Ambas partes deben ahora trabajar para encontrar un punto en común si el joven español va a dejar el club este verano.