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El Barcelona pide 40 millones de euros por su estrella del centro del campo mientras el Al-Hilal acecha
Barcelona rechaza una oferta saudí
El futuro a largo plazo de Casado en el Barcelona sigue siendo incierto a medida que avanza el mercado de fichajes de verano. El Al-Hilal, de la Saudi Pro League, ha dado oficialmente un paso al frente para hacerse con la firma del centrocampista de 22 años. Según Mundo Deportivo, el gigante catalán rechazó una oferta inicial del Al-Hilal en julio.
Desde que esa propuesta inicial fue descartada, las negociaciones entre ambos clubes se han estancado de forma considerable. El traspaso propuesto está actualmente muy lejos de completarse. Ambas partes deben ahora trabajar para encontrar un punto en común si el joven español va a dejar el club este verano.
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La diferencia en la valoración frena un posible traspaso
El principal obstáculo que impide que la operación llegue a buen puerto es la enorme diferencia en la valoración económica del jugador. El Barcelona se mantiene firme y exige una cantidad fija superior a los 30 millones de euros. El gigante español incluso aspira a cerrar un paquete final más cercano a los 40 millones de euros por su canterano. Sin embargo, el Al-Hilal sencillamente no está dispuesto a igualar esas elevadas exigencias económicas en este momento.
A pesar de la fricción existente entre los dos clubes, las conversaciones a nivel personal están muy avanzadas. Existe una excelente relación y una gran sintonía entre Casado y el conjunto saudí.
Los grandes de Europa siguen de cerca una situación sin resolver
Mientras las negociaciones con el Al-Hilal siguen bloqueadas en un frustrante punto muerto, Casado también está despertando un gran interés en toda Europa. El talentoso centrocampista ha atraído el firme interés de varias grandes ligas.
Clubes de la Premier League, la Serie A y la Bundesliga siguen de cerca su incierta situación en Cataluña. Según se informa, el canterano azulgrana ve con buenos ojos un posible traslado a otra liga europea. Pese a esta admiración generalizada, hasta la fecha ningún pretendiente europeo ha presentado ofertas formales. En estos momentos, el Al-Hilal es el único club que ha presentado una propuesta concreta.
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La operación de traspaso sigue firmemente estancada
A medida que el mercado de fichajes entra en su fase final, la propuesta del Al-Hilal sigue siendo la opción más sólida sobre la mesa para el jugador. Sin embargo, el acuerdo definitivo depende por completo de que los clubes cierren su enorme brecha económica. Las importantes diferencias económicas con el Barcelona mantienen actualmente toda la operación en un frustrante punto muerto. El Al-Hilal debe decidir si aumenta su oferta inicial para satisfacer al club catalán. Hasta que el Barcelona rebaje su precio de salida de 40 millones de euros o un rival europeo presente una oferta formal, el futuro inmediato de Casado sigue claramente en el aire.
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