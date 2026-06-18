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El Barcelona ofrece un defensa a la Juventus a cambio de Andrea Cambiaso, pero Xabi Alonso podría ser clave para atraer al lateral al Chelsea
El Barcelona propone un sensacional intercambio
El Barcelona aspira a fichar al lateral de la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, el club catalán ofrece al central uruguayo Ronald Araujo (27 años) a la Juventus para facilitar el intercambio. Araujo, cuyo contrato dura hasta 2031, lleva tiempo gustando en Turín: el exdirector deportivo Cristiano Giuntoli lo quiso en enero de 2025 antes de fijarse en Lloyd Kelly.
Para Hansi Flick, Cambiaso supone una mejora técnica respecto a sus laterales actuales: Koundé aporta solidez, Cancelo ocupa la derecha, pero la izquierda queda débil con Balde y el central Gerard Martín. La polivalencia de Cambiaso lo convierte en el candidato ideal para el esquema blaugrana.
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El factor Alonso da ventaja al Chelsea
El Barcelona presiona por un intercambio, pero el Chelsea permanece en la lucha y podría tener ventaja. Los Blues ingresaron 60 millones de euros por la venta de Marc Cucurella al Real Madrid, dinero que les da margen para pagar el traspaso. El impulsor es Xabi Alonso, quien admira a Cambiaso desde su etapa en Madrid.
Alonso cree que el lateral-extremo encaja a la perfección en su estricto sistema posicional en Stamford Bridge. En su esquema, el lateral izquierdo debe aportar más que amplitud: a menudo se adentra en el campo para crear juego en el centro. Fue precisamente en ese papel invertido donde el jugador brilló en Italia con Thiago Motta, antes de que el Manchester City también empezara a seguir su evolución.
Por qué Cambiaso sigue siendo uno de los principales objetivos de los clubes europeos
No extraña que este jugador de 26 años despierte tanto interés gracias a sus casi únicas cualidades tácticas. Los mejores entrenadores de Europa, seguidores de un fútbol ofensivo y dominante, valoran su excepcional visión espacial más allá de las estadísticas. El seleccionador italiano, Luciano Spalletti, lo definió a la perfección al llamarlo «futbolista 3D».
La temporada pasada disputó 47 partidos con la Juventus en todas las competiciones, marcando tres goles y dando cinco asistencias.
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La presión financiera obliga a la Juventus a actuar
El director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, necesita generar plusvalías para equilibrar las finanzas del club. Aunque el cuerpo técnico valora la versatilidad del lateral, la realidad económica lo sitúa entre los jugadores que podrían venderse. Por eso, un traspaso en efectivo al Arsenal resultaría más atractivo que un intercambio con el Barcelona.
Una oferta en efectivo de un club de la Premier League daría a la Vecchia Signora más margen para buscar un recambio. Aun así, los bianconeri no descartan incorporar a Araújo, pues el uruguayo cubriría de inmediato una vieja necesidad en el centro de la defensa.