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El Barcelona ofrece su apoyo a la familia tras la muerte de un trabajador durante las obras de renovación del Camp Nou
Se produce una tragedia durante la remodelación del estadio
El mundo del fútbol y Cataluña están de luto tras el accidente mortal del viernes en el Spotify Camp Nou. Un obrero de 54 años, parte del equipo que renueva el estadio del Barcelona, murió mientras trabajaba.
Las obras, que buscan modernizar el recinto y ampliar su aforo a 105 000 espectadores, continuarán tras el accidente.
- AFP
Tras el accidente laboral que costó la vida a un trabajador durante la renovación del Spotify Camp Nou, el Barcelona emitió un comunicado para expresar su dolor y solidaridad con la familia. El club afirmó: «El FC Barcelona lamenta profundamente la muerte del trabajador que perdió la vida ayer en el accidente laboral ocurrido durante las obras de renovación del Spotify Camp Nou.
El club se compromete a brindar toda la ayuda necesaria en estos difíciles momentos. Además, el presidente Joan Laporta transmite personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad.
Primer accidente mortal desde el inicio de las obras
Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se ha informado al juzgado de instrucción de guardia y al Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, según el protocolo habitual en accidentes mortales laborales. Según medios españoles, el trabajador pintaba desde una plataforma elevadora cuando se produjo el accidente, el primero mortal en la obra desde su inicio en junio de 2023.
La seguridad laboral en grandes obras sigue siendo un tema de preocupación en España, y la reconstrucción del Camp Nou es una de las obras más importantes de Barcelona en los últimos años. El proyecto, en el que han participado miles de trabajadores durante más de tres años, se ha ralentizado por problemas de permisos y denuncias sobre las condiciones de la obra, y ahora se centra en la finalización de un anillo de compresión que soportará la nueva cubierta del estadio.
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Un estadio que aún espera su regreso definitivo
El Barcelona lleva casi tres años jugando fuera de su estadio habitual por las obras de remodelación. Primero lo hizo en el Estadi Olímpic Lluis Companys y, desde noviembre, ha regresado parcialmente al Camp Nou con aforo reducido. Ahora se espera que siga jugando en Montjuïc varios meses más mientras se terminan la tercera grada y la estructura del techo.
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