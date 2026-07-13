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El Barcelona ofrece fichar al «fantástico» Julián Álvarez, pero la propuesta «no es indefinida». Joan Laporta advierte al Atlético de Madrid
Laporta marca el ritmo en el fichaje de Álvarez
Desde Estados Unidos, antes de la semifinal del Mundial entre España y Francia, Laporta aclaró la postura del Barcelona sobre las negociaciones por Álvarez. Aunque el club quiere fichar al exjugador del Manchester City, advirtió que la oferta actual no será eterna.
«No vamos a bailar al son que nos toque. Aquí marcamos el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es abierta ni ilimitada. Ya veremos cuánto tiempo sigue vigente. Ya hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que han solicitado el entrenador y el cuerpo técnico. Nos gusta mucho y creo que es un jugador fantástico», declaró Laporta a los periodistas.
- AFP
Aclarar las cosas con el Atlético de Madrid
La relación entre Barcelona y Atlético suele ser compleja, sobre todo en fichajes de alto perfil. Laporta admitió tensiones y afirmó haber hablado personalmente con la directiva del Metropolitano para aclarar su propuesta.
«Tenemos una buena relación. Hubo confusión sobre nuestra oferta, la aclaré y quedamos en que, si encuentran una alternativa, nuestra propuesta sigue en pie. Por ahora, no hay más», añadió el presidente.
¿Por qué el Barça quiere a Álvarez?
Álvarez ha aumentado su valor tras marcar un gol decisivo para Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
El delantero de 26 años anotó 20 goles con el Atlético la temporada pasada y su eficacia goleadora y versatilidad táctica lo convierten en la primera opción del Barcelona para reforzar su ataque.
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¿Y ahora qué?
Se informa que el Barcelona compite con el Arsenal por Álvarez, quien podría fichar antes de la pretemporada. Se dice que el jugador prefiere seguir en España.
Por ahora, se concentra en el Mundial, donde Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una semifinal muy esperada el miércoles.
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