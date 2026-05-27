El Barcelona ofrece 69 millones de libras por Anthony Gordon para adelantarse al Bayern de Múnich en la contratación del extremo del Newcastle

Según The Athletic, el Barcelona ha ofrecido 80 millones de euros (69 millones de libras) más variables por Gordon. El club azulgrana quiere fichar al extremo de 25 años y ya habla con sus agentes. Las negociaciones siguen mientras el Barça busca cerrar el trato cuanto antes.

Flick y el director deportivo, Deco, admiran al exjugador del Everton y creen que puede ocupar el puesto que esta temporada desempeñó Marcus Rashford. El delantero del Manchester United, cedido en España, marcó 14 goles y dio 14 asistencias, pero el Barça, que tiene una opción de compra de 30 millones hasta el 15 de junio, prioriza ahora a Gordon.