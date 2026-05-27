AFP
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El Barcelona ofrece 69 millones de libras por Anthony Gordon para adelantarse al Bayern de Múnich en la contratación del extremo del Newcastle
El Barça presenta una oferta inicial muy elevada
Según The Athletic, el Barcelona ha ofrecido 80 millones de euros (69 millones de libras) más variables por Gordon. El club azulgrana quiere fichar al extremo de 25 años y ya habla con sus agentes. Las negociaciones siguen mientras el Barça busca cerrar el trato cuanto antes.
Flick y el director deportivo, Deco, admiran al exjugador del Everton y creen que puede ocupar el puesto que esta temporada desempeñó Marcus Rashford. El delantero del Manchester United, cedido en España, marcó 14 goles y dio 14 asistencias, pero el Barça, que tiene una opción de compra de 30 millones hasta el 15 de junio, prioriza ahora a Gordon.
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La estrategia financiera que subyace a esta medida
Aunque el traspaso de Gordon cuesta más que la cláusula de Rashford, el Barcelona cree que es más rentable a largo plazo. Su salario más bajo y la posibilidad de firmarlo por más años, dada su edad, permiten al club financiar el fichaje en un plazo mayor y respetar sus límites económicos.
Además, el Newcastle, presionado por reorganizar su plantilla, dejó fuera a Gordon de algunos partidos al final de la temporada, lo que alimentó las especulaciones sobre su salida.
Adelantarse al Bayern
El Barcelona no es el único grande europeo interesado en Gordon: hasta hace poco se veía al Bayern de Múnich como el favorito. El club alemán aún lo sigue, pero, al parecer, no quiere pagar los 80 millones de euros pedidos y busca alternativas. Chelsea y Arsenal también lo vigilan, aunque el Barça se ha adelantado con una oferta concreta.
Gordon ya vivió una operación similar en 2024, cuando casi fichó por el Liverpool en un trato que incluía el traspaso de Joe Gómez al St James' Park. Tras ese fracaso, reconoció: «No se hizo realidad. Al principio fue duro asimilarlo».
Como el Liverpool no ha vuelto a la mesa este verano, el camino a un traspaso al extranjero parece despejado.
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¿Una estrella en ascenso?
El extremo jugó 46 partidos y marcó 17 goles con el Newcastle esta temporada. En la Liga de Campeones anotó 10 veces en 12 encuentros. Su buen nivel le ha afianzado en la selección inglesa de Thomas Tuchel, y ha sido incluido en la lista de 26 jugadores para el próximo Mundial tras sumar su 17.ª internacionalidad contra Japón.
Desde su llegada al Newcastle procedente del Everton en enero de 2023 por 40 millones de libras, Gordon ha jugado 152 partidos con los ‘Magpies’ y se ha erigido como uno de los delanteros más directos y peligrosos de la Premier League.