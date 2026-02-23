El Barcelona obtiene la aprobación de la FIFA para completar el fichaje del delantero de la selección inglesa sub-17

Tras semanas de intensas negociaciones y retrasos administrativos, el Barcelona finalmente ha obtenido la luz verde necesaria de la FIFA para tramitar el traspaso del extremo inglés sub-17 y del Norwich Tavares, según Mundo Deportivo. Con la aprobación por escrito del organismo rector, el jugador de 16 años ya ha llegado a Barcelona para someterse a su reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Esto supone una importante victoria para el departamento de fichajes del club, que llevaba varios meses siguiendo la trayectoria del joven con el objetivo de reforzar sus filas juveniles con talentos internacionales de élite. Tavares se convertirá en el último joven en incorporarse al club tras un mercado de invierno en el que llegaron Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein y Patricio Pacifico.