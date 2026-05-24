El impacto de Kane en el Allianz Arena ha sido transformador, y Hoeness lo deja claro: el capitán inglés ya tiene un lugar destacado en la historia del club. Tras la victoria 3-0 del Bayern en la final de la DFB-Pokal, donde Kane marcó un hat-trick que puso fin a seis años sin título, el presidente honorario le dedicó el mayor elogio.

En las celebraciones, Hoeness declaró a Das Erste: «Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca».