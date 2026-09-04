El Barcelona no quiere correr ningún riesgo. El gigante catalán abre conversaciones para mejorar los contratos de Abdelkarim, Espart y Farinas tras sus irrupciones sorprendentes

Con la frenética actividad del mercado de fichajes de verano ya en el recuerdo, el director deportivo del Barcelona, Deco, y su equipo técnico no han perdido el tiempo a la hora de centrar su atención en asuntos internos. El objetivo está claro: el club debe actualizar los contratos de sus jóvenes más prometedores, que han dado el salto desde las categorías inferiores al primer equipo de Hansi Flick. Los acuerdos actuales de estos jugadores se consideran desfasados, ya que fueron firmados originalmente durante su etapa en los equipos juvenil o filial.

Según SPORT, la jerarquía de la Ciutat Esportiva Joan Gamper está decidida a evitar cualquier posibilidad de perder a sus mayores talentos debido a cláusulas de rescisión asumibles. Las negociaciones con los representantes de Abdelkarim, Espart y Farinas comenzaron hace aproximadamente dos semanas, y existe una sensación compartida de optimismo respecto a una rápida resolución.

El Barcelona espera tener toda la documentación firmada y cerrada antes de que termine el mes, garantizando que el trío siga siendo una parte integral del proyecto a largo plazo del club, al tiempo que disuade a los rivales europeos que han empezado a rondar.