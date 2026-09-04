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El Barcelona no quiere correr ningún riesgo. El gigante catalán abre conversaciones para mejorar los contratos de Abdelkarim, Espart y Farinas tras sus irrupciones sorprendentes
Proteger a la próxima generación en el Camp Nou
Con la frenética actividad del mercado de fichajes de verano ya en el recuerdo, el director deportivo del Barcelona, Deco, y su equipo técnico no han perdido el tiempo a la hora de centrar su atención en asuntos internos. El objetivo está claro: el club debe actualizar los contratos de sus jóvenes más prometedores, que han dado el salto desde las categorías inferiores al primer equipo de Hansi Flick. Los acuerdos actuales de estos jugadores se consideran desfasados, ya que fueron firmados originalmente durante su etapa en los equipos juvenil o filial.
Según SPORT, la jerarquía de la Ciutat Esportiva Joan Gamper está decidida a evitar cualquier posibilidad de perder a sus mayores talentos debido a cláusulas de rescisión asumibles. Las negociaciones con los representantes de Abdelkarim, Espart y Farinas comenzaron hace aproximadamente dos semanas, y existe una sensación compartida de optimismo respecto a una rápida resolución.
El Barcelona espera tener toda la documentación firmada y cerrada antes de que termine el mes, garantizando que el trío siga siendo una parte integral del proyecto a largo plazo del club, al tiempo que disuade a los rivales europeos que han empezado a rondar.
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Espart: la revelación polivalente
Espart está siendo, posiblemente, la gran historia del arranque de temporada en Cataluña. El polivalente adolescente ya se ha ganado la confianza de Flick, siendo titular en los tres primeros partidos de LaLiga de la campaña.
Su capacidad para rendir con madurez en varias posiciones ha impresionado al cuerpo técnico, lo que ha llevado a que se le entregue el dorsal 12. Sin embargo, su actual cláusula de rescisión es de solo 20 millones de euros, una cifra que se fijó durante sus años de formación en la academia y que ya no representa su valor de mercado.
Como respuesta a su rápido ascenso, el club pretende utilizar una estrategia similar a las empleadas con Lamine Yamal y Pau Cubarsi. Esto implica fijar una cláusula de rescisión enorme, disuasoria y que refleje la total confianza del club en su proyección.
El ascenso meteórico de Abdelkarim desde el Al Ahly
La situación en torno a Abdelkarim es quizá la más urgente para la directiva del Barcelona. El delantero egipcio llegó al club procedente del Al Ahly, y su actual cláusula de rescisión está fijada en unos modestos 15 millones de euros. Esta valoración ha quedado obsoleta tras un verano en el que brilló en el Mundial juvenil y debutó en competición oficial con el primer equipo. Flick considera al delantero una pieza clave de sus planes tácticos, y el club está dispuesto a tomar medidas drásticas para proteger su inscripción.
Los informes apuntan a que la nueva propuesta del Barcelona para el jugador de 18 años incluye un asombroso aumento de diez veces en su cláusula de salida. El plan pasa por elevar la cláusula hasta los 150 millones de euros, poniendo fin de forma efectiva a cualquier esperanza de otros clubes de cerrar una ganga. La relación entre el club y el entorno del jugador es excelente, y se espera que la propuesta sea aceptada sin fricciones significativas.
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La influencia de Flick en Brian Farinas
Farinas es otro joven cuya trayectoria profesional se ha visto alterada por la llegada del técnico alemán. Aunque durante el verano estuvo cerca de marcharse al Girona, Flick intervino personalmente para frenar el traspaso, al insistir en que el centrocampista tenía un papel que desempeñar en la rotación del primer equipo.
Desde entonces, Farinas ha sido recompensado con el dorsal 4, que anteriormente llevaba Ronald Araujo, y ahora está considerado un miembro de pleno derecho de la primera plantilla. Como ocurre con sus compañeros, su actual cláusula de 20 millones de euros se considera un problema que debe abordarse de inmediato.
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