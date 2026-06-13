El seleccionador español, De la Fuente, ha confirmado que Yamal está en condiciones de jugar el debut de España contra Cabo Verde en el Mundial 2026. El extremo del Barcelona se recuperó de una lesión en el tendón de la corva que lo marginó varias semanas con su club, por lo que se había cuestionado su estado físico para el torneo.

Sin embargo, el seleccionador confirmó que el joven de 18 años ya puede jugar, aunque no esté listo para un partido completo. De todos modos, es pieza clave en los planes para el debut.