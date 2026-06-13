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El Barcelona no puede impedir que España convoque a Lamine Yamal, pues el joven ya está recuperado de su lesión en el tendón de la corva y es elegible para el Mundial 2026
De la Fuente confirma que Yamal está disponible
El seleccionador español, De la Fuente, ha confirmado que Yamal está en condiciones de jugar el debut de España contra Cabo Verde en el Mundial 2026. El extremo del Barcelona se recuperó de una lesión en el tendón de la corva que lo marginó varias semanas con su club, por lo que se había cuestionado su estado físico para el torneo.
Sin embargo, el seleccionador confirmó que el joven de 18 años ya puede jugar, aunque no esté listo para un partido completo. De todos modos, es pieza clave en los planes para el debut.
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El seleccionador de España explica la situación física de los jugadores
En Chattanooga, De la Fuente explicó que decidirán sobre Yamal justo antes del partido y que, pese a estar recuperado, no jugará los 90 minutos.
«Está en condiciones de participar el lunes», admitió De la Fuente. «Evaluaremos las circunstancias. Uno tiene una idea y el partido te lleva a otra cosa. Lamine está listo para jugar, pero no para disputar los 90 minutos.
El fútbol siempre conlleva riesgo: te puedes lesionar en tres minutos o en noventa. Cuidamos su salud, pero en un Mundial el primer partido es clave. Aún así, revisaremos su estado antes de decidir».
La falta de control del Barcelona
Aunque los clubes suelen intentar influir en los minutos de juego de sus jugadores estrella durante los parones internacionales, el Mundial sigue otras reglas. El Barcelona y la RFEF conversan, pero el cuerpo técnico de la selección tiene la última palabra, lo que deja a Hansi Flick y a la directiva del Barça con poco margen de acción.
De la Fuente insistió en que las líneas de comunicación permanecen abiertas, pero reivindicó su autoridad definitiva sobre la selección de la convocatoria para el partido del lunes.
«La comunicación con el Barça es fantástica, hay una colaboración extraordinaria. Hay un contacto constante con el Barça, pero soy yo quien tomará la decisión. Yo evaluaré si tiene que jugar o no», añadió.
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Gestionar con cuidado los minutos de Yamal
De la Fuente duda que Yamal juegue todo el partido contra Cabo Verde. España podría meterlo desde el banquillo para que ayude sin forzar su tendón en recuperación.
Su regreso refuerza a España en el arranque del torneo, y el Barça vigilará de cerca sus primeros pasos en la competición.