El Barcelona no compra a Rashford, el Manchester United se despide de Sancho: oportunidades para la Serie A

¿Podrá Rashford quedarse en el Manchester United? La opción existe: el nuevo cuerpo técnico, liderado por Michael Carrick, valora al jugador de 28 años. Sin embargo, la fuerte competencia en la delantera podría llevar al club y al futbolista a considerar una nueva cesión.
El Barcelona, paradójicamente, sigue al acecho y lanzaría una nueva oferta si el United se muestra abierto a condiciones más ventajosas. Otros clubes podrían intervenir, y en Italia hay equipos buscando refuerzos: Milan y Juventus, fuera de la Champions, lo tendrían difícil, mientras que la Roma —que persigue a Mason Greenwood— podría verlo como una oportunidad si no concreta ese fichaje. Lo mismo para el Nápoles, que buscaría refuerzos si Lukaku y Lucca se marchan.
Los obstáculos son el Mundial, que puede atraer a otros clubes, y su salario superior a 15 millones brutos por temporada, aunque el jugador ya aceptó rebajarlo un 15 % para fichar por el Barça.