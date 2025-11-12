El Barcelona niega irregularidades en la retirada de Lamine Yamal de la convocatoria de la selección española a pesar de la 'sorpresa' de la Federación

El Barca ha respondido a la RFEF después de que los oficiales acusaran al club de no comunicar detalles sobre el procedimiento de la lesión de Yamal, lo que llevó a su retirada de la escuadra de clasificación para la Copa del Mundo de España. Yamal fue liberado del servicio internacional a principios de esta semana después de someterse a terapia de radiofrecuencia para manejar su pubalgia en curso. La RFEF afirmó que solo fueron informados del tratamiento horas después de que se llevara a cabo, una afirmación que el Barcelona disputa firmemente.

El procedimiento de Yamal se llevó a cabo en consulta con el especialista belga Dr. Ernest Schilders, un experto reconocido internacionalmente en el campo. El Barcelona dijo que el tratamiento fue aprobado conjuntamente por su personal médico, el jugador y el Dr. Schilders, y que la RFEF fue notificada inmediatamente después, según Mundo Deportivo, con el club insistiendo en que no han hecho nada malo.

El procedimiento tuvo lugar el lunes 10 de noviembre, un día después del partido contra Celta Vigo, y enfatizó que el proceso de recuperación está “bajo control” sin esperar complicaciones serias. El Barcelona reafirmó que su única preocupación era asegurar la “recuperación óptima y el regreso progresivo al campo” de Yamal, añadiendo que han mantenido comunicación constante con el equipo médico de España durante todo el proceso.

El último desacuerdo marca otro punto álgido en la creciente tensión entre las dos instituciones, siguiendo recientes disputas públicas entre Flick y De la Fuente sobre la carga de trabajo y manejo del adolescente durante el servicio internacional.