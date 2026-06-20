El superagente Jorge Mendes visitó Santander para informar a la directiva catalana de que el defensa izquierdo tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Gracias a su buena relación con el Camp Nou, el agente impulsó las negociaciones y logró un acuerdo verbal. El club ve en este versátil jugador de 19 años una gran oportunidad de mercado y trabaja contrarreloj para cerrar el fichaje antes de que suba el precio.