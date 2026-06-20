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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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El Barcelona lucha contra el tiempo para activar la cláusula del joven defensa antes de que su precio se duplique

Fichajes
Barcelona
J. Salinas
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H. Flick

El Barcelona lucha contra el reloj para fichar al defensa del Racing de Santander, Jorge Salinas, en este mercado de verano. El club catalán quiere cerrar el acuerdo con el joven de 19 años antes de que su valor suba con la proximidad de la fecha límite.

  • Los catalanes van a por un prodigio de la defensa

    Tras el fichaje de Anthony Gordon, el Barcelona busca su segundo refuerzo a las órdenes de Hansi Flick. Según el diario Sport, el club lidera la carrera por el joven defensa Salinas tras su brillante campaña en Segunda. El Barça ha superado la competencia de varios equipos de la Premier y de La Liga gracias al deseo del jugador de vestir de blaugrana.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

    Mendes dirige negociaciones cruciales

    El superagente Jorge Mendes visitó Santander para informar a la directiva catalana de que el defensa izquierdo tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Gracias a su buena relación con el Camp Nou, el agente impulsó las negociaciones y logró un acuerdo verbal. El club ve en este versátil jugador de 19 años una gran oportunidad de mercado y trabaja contrarreloj para cerrar el fichaje antes de que suba el precio.

  • Una joven actriz polifacética impulsa una profunda transformación

    El joven brilló en su debut en Segunda División: dio siete asistencias en 33 partidos y alternó entre lateral izquierdo y defensa central. Llega en un momento de reestructuración defensiva dirigida por Flick, que lo incluirá en la pretemporada del primer equipo. Paralelamente, el club negocia el fichaje definitivo del lateral portugués João Cancelo, cedido por el Al-Hilal.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    Se acerca la fecha límite del verano

    El Camp Nou debe cerrar la operación antes del 30 de junio, pues la cláusula de rescisión del jugador se duplicará hasta 16 millones el 1 de julio. Para rebajar esa cifra, el director deportivo, Deco, propone ceder a un canterano al equipo cántabro. Con este fichaje atado, el área de incorporaciones podrá centrarse en buscar un delantero centro de élite tras la marcha de Robert Lewandowski.