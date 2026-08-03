El Barcelona lanza una advertencia al PSG sobre el futuro de Ferran Torres mientras Hansi Flick toma una decisión sobre su fichaje

Hansi Flick ha integrado a Torres en su plan para la próxima temporada y considera al jugador de 26 años una pieza esencial de su esquema táctico. Fuentes del club se han mostrado tajantes sobre la situación del delantero y han afirmado claramente que Torres no está en venta, según Mudo Deprotivo.

La apuesta del club por el exjugador del Manchester City queda aún más patente en su plan de ofrecerle una ampliación de contrato. Una vez que el frenético mercado de fichajes de verano cierre en septiembre, los dirigentes del Barcelona tienen la intención de sentarse con los representantes del jugador para hablar de un nuevo acuerdo. Esto ocurre pese a que una renovación activaría una cláusula específica de su acuerdo de traspaso original, que obligaría al Barça a pagar al Manchester City una cantidad adicional de aproximadamente ocho millones de euros.







