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El Barcelona inscribe al joven talento egipcio Hamza Abdelkarim en la plantilla del primer equipo tras una impresionante pretemporada
El Barcelona asciende a un talento egipcio
El Barcelona ha inscrito oficialmente a Abdelkarim con su primer equipo para LaLiga y le ha entregado el dorsal 29 tras una prolífica pretemporada. El delantero de 18 años convenció a Flick de su potencial después de marcar cuatro goles en los amistosos de verano. Posteriormente, fue incluido en el banquillo para la contundente victoria por 5-0 del Barcelona sobre el Elche en el partido inaugural.
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Abdelkarim expresa su sincera gratitud
Tras confirmarse su ascenso, el atacante egipcio recurrió a las redes sociales para reconocer el hito y dar las gracias al técnico alemán. En su cuenta oficial de X, Abdelkarim publicó: "Alabado sea Dios, he sido inscrito oficialmente en la plantilla del primer equipo para la presente temporada de la Liga española. Gracias, entrenador Hansi Flick, por tu confianza".
El rápido ascenso refleja su potencial
La decisión de acelerar la incorporación de Abdelkarim a la dinámica del primer equipo llega apenas seis meses después de su salida de Al Ahly. El adolescente ya cuenta con una valiosa experiencia en torneos, tras haber participado en el camino de Egipto hasta octavos de final del Mundial 2026 antes de su eliminación a manos de Argentina. Flick puede ahora pulir la presión del delantero, su juego asociativo y su adaptación física directamente dentro del grupo del primer equipo.
- ZUMA Press Wire
Flick integra una opción de ataque
El Barcelona tratará de construir sobre su contundente inicio de liga mientras integra gradualmente en la rotación a los talentos emergentes. Abdelkarim debe mantener la regularidad en los entrenamientos para ganarse su debut oficial con el primer equipo en las próximas semanas. La profundidad actual en la delantera permite al cuerpo técnico tener paciencia para gestionar su desarrollo sin poner una presión inmediata sobre el adolescente.
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