El Barcelona inscribe al joven talento egipcio Hamza Abdelkarim en la plantilla del primer equipo tras una impresionante pretemporada

La decisión de acelerar la incorporación de Abdelkarim a la dinámica del primer equipo llega apenas seis meses después de su salida de Al Ahly. El adolescente ya cuenta con una valiosa experiencia en torneos, tras haber participado en el camino de Egipto hasta octavos de final del Mundial 2026 antes de su eliminación a manos de Argentina. Flick puede ahora pulir la presión del delantero, su juego asociativo y su adaptación física directamente dentro del grupo del primer equipo.