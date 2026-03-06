El Barcelona inicia las negociaciones para renovar el contrato del veterano defensa con una oferta de dos años

El Barcelona ha iniciado formalmente las negociaciones con Christensen para renovar su contrato. El jugador, de 29 años, fichó por el club procedente del Chelsea en 2022 como agente libre y se ha convertido en una figura de confianza en el vestuario, a pesar de que actualmente se encuentra de baja por lesión.

El director deportivo Deco se reunió recientemente con el representante del jugador, Simon Oliveira, para presentarle una propuesta oficial. Dado que el contrato actual de Christensen expira el 30 de junio, el club está actuando con rapidez para evitar perderlo sin obtener nada a cambio, al igual que ha ocurrido con compañeros como Robert Lewandowski.