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El Barcelona impone su dominio en los premios femeninos: Putellas se corona con el Balón de Oro 2026

Una nueva temporada histórica para el Barça

El Barcelona impuso un dominio total en los premios del Balón de Oro de 2026, en la categoría femenina, durante la gala del Ballon d'Or celebrada en el teatro London Palladium este lunes por la noche.

Alexia Putellas, excapitana del Barcelona, se hizo con el Balón de Oro femenino de 2026, de modo que la estrella española del centro del campo regresa a la cima del fútbol femenino tras una temporada repleta de cifras y títulos.

Después de sufrir una rotura del ligamento cruzado en 2022, Putellas luchó con enorme esfuerzo por volver a los terrenos de juego. Desde entonces, ha recuperado su habitual nivel mundial. La temporada pasada marcó 24 goles y dio 13 asistencias con el Barcelona en todas las competiciones, incluidos siete goles y siete asistencias solo en la Liga de Campeones.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) también la eligió como mejor jugadora de la Liga de Campeones de esta temporada, antes de que anunciara su marcha del club catalán tras 14 temporadas de éxito, para incorporarse al London City Lionesses.

Con esta coronación, Putellas añade un nuevo galardón a su trayectoria individual, después de haber ganado ya el Balón de Oro femenino en 2021 y 2022, confirmando así su lugar entre las jugadoras más destacadas de la historia del fútbol femenino.

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  • Vicky López: la joya del Barcelona inaugura los premios femeninos

    Y en la categoría de talentos jóvenes, la española Vicky López se coronó con el premio a la mejor jugadora joven. La estrella inglesa Lucy Bronze entregó el galardón, al que optaban cinco jugadoras: Wieke Bruinsma (Países Bajos, Chelsea), Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (España, Barcelona), Lily Yohannes (Estados Unidos, Lyon), pero el nombre que se anunció finalmente fue el de López, la jugadora del Barcelona que confirmó una vez más que la academia del club catalán produce talentos que no se detienen.

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  • Balón de Oro al mejor entrenador 2026

    Los premios del Barcelona no se detuvieron en López, ya que el entrenador Pere Romeu se llevó el galardón al mejor entrenador de 2026 tras una temporada excepcional en la que condujo al Barcelona a varios logros, encabezados por la Liga de Campeones femenina.

    El premio lo entregó el entrenador español Rafa Benítez, protagonista del famoso milagro de Estambul, en el que condujo al Liverpool a una remontada histórica por 3-3 tras ir perdiendo por tres goles, para acabar ganando en los penaltis la final de la Liga de Campeones de 2005. Romeu es el verdadero arquitecto de la última asombrosa temporada del Barcelona femenino.

    Asimismo, la española Cata Coll fue coronada con el premio a la mejor portera de 2026, después de haber desempeñado un papel clave en el camino del Barcelona hacia el título de la Liga de Campeones femenina.

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  • El Barcelona, mejor club de fútbol femenino

    El club catalán también se llevó el premio al mejor club de fútbol femenino de 2026, confirmando el dominio del Barcelona en esta categoría.

    El equipo femenino del Barcelona ya había ganado este premio en dos ocasiones, en 2023 (la primera edición) y en 2024, y quedó subcampeón en 2025.

    En la temporada 2025-26, el equipo de Pere Romeu logró una gesta histórica al conquistar cuatro títulos: la Liga española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y, por supuesto, la Liga de Campeones de Europa (por cuarta vez).

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  • Charlyne Corral: la primera mexicana en conquistar un premio en la gala del Balón de Oro

    La delantera mexicana Charlyn Corral, jugadora del Pachuca, fue galardonada con el premio a la mejor delantera femenina de 2026, convirtiéndose en la primera jugadora mexicana en recibir este reconocimiento.



    El premio, conocido como el Trofeo Gerd Müller femenino, recompensó su destacada producción goleadora durante la pasada temporada. El galardón es un reconocimiento independiente del Balón de Oro femenino, que se concede a la mejor jugadora del mundo.

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