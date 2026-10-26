El Barcelona impone su dominio en los premios femeninos: Putellas se corona con el Balón de Oro 2026

El Barcelona impuso un dominio total en los premios del Balón de Oro de 2026, en la categoría femenina, durante la gala del Ballon d'Or celebrada en el teatro London Palladium este lunes por la noche.

Alexia Putellas, excapitana del Barcelona, se hizo con el Balón de Oro femenino de 2026, de modo que la estrella española del centro del campo regresa a la cima del fútbol femenino tras una temporada repleta de cifras y títulos.

Después de sufrir una rotura del ligamento cruzado en 2022, Putellas luchó con enorme esfuerzo por volver a los terrenos de juego. Desde entonces, ha recuperado su habitual nivel mundial. La temporada pasada marcó 24 goles y dio 13 asistencias con el Barcelona en todas las competiciones, incluidos siete goles y siete asistencias solo en la Liga de Campeones.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) también la eligió como mejor jugadora de la Liga de Campeones de esta temporada, antes de que anunciara su marcha del club catalán tras 14 temporadas de éxito, para incorporarse al London City Lionesses.

Con esta coronación, Putellas añade un nuevo galardón a su trayectoria individual, después de haber ganado ya el Balón de Oro femenino en 2021 y 2022, confirmando así su lugar entre las jugadoras más destacadas de la historia del fútbol femenino.