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El Barcelona hace una sorprendente oferta por Harry Kane en medio de la incertidumbre sobre su contrato con el Bayern de Múnich
El Barcelona tantea el terreno con Kane
Según Sport, el Barça ha hecho un acercamiento sorpresa para sondear la disposición de Kane a cambiar la Bundesliga por La Liga. Aunque aún no hay oferta formal, el club ha contactado con su entorno para valorar su fichaje. El capitán inglés se ha convertido en prioridad tras la marcha de Lewandowski.
Sus actuaciones en el Mundial y su racha goleadora en el Bayern, a pesar de sus 32 años, han reforzado el interés azulgrana. No obstante, las primeras gestiones indican que la operación está “en punto muerto”: Kane se siente cómodo en Múnich.
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Impasse contractual en el Bayern
La puerta sigue entreabierta para el Barcelona. Hay un desacuerdo persistente entre Kane y la directiva del Bayern sobre la renovación de su contrato. El delantero quiere un acuerdo hasta 2030, pero el Bayern solo ofrece dos temporadas más.
Kane llegó al Bayern en 2023 por casi 100 millones de euros y cobra 25 millones por temporada. Si tras el Mundial no hay acuerdo, su futuro podría cambiar. El Barcelona aguarda para aprovechar cualquier resquicio.
Álvarez sigue siendo la prioridad
Julian Álvarez, del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo prioritario de Deco y Flick. A diferencia del entorno de Kane, el argentino quiere fichar por el Barcelona. La directiva cree que su perfil, con gol, trabajo defensivo e juego combinativo, encaja con el sistema de Flick.
Tras fichar a Anthony Gordon, el técnico alemán insiste en un “9” que presione y aporte goles. Álvarez es, hoy, la opción más viable y tácticamente sólida del mercado.
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Kane se centra en conquistar el título del Mundial
Por ahora, Kane se centra en liderar a Inglaterra en el Mundial. Quiere mantener su buena forma ante Ghana y aumentar su cuenta goleadora, tras alcanzar 10 goles con un doblete contra Croacia.
Sus dos últimos goles con el Bayern Múnich le han permitido igualar el récord de 10 tantos que Gary Lineker mantenía como máximo anotador inglés en Mundiales, y ahora tiene la oportunidad de superarlo.