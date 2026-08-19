El Barcelona podría ser en estas semanas de mercado el mayor peligro para todos los equipos que tienen en su plantilla a un delantero centro de movilidad. El club catalán, que durante todo el verano persiguió el sueño de vestir de azulgrana a Julián Álvarez, procedente del Atlético de Madrid, ha empezado a cambiar de objetivo, ya que desde el lado rojiblanco de Madrid solo han llegado puertas cerradas.

Y entonces, como informa Gerard Romero, conocidísimo streamer, protagonista del pódcast Jijantes, embajador de la Kings League y a menudo insider de mercado para los dos grandes de España dados sus contactos directos con muchos de los protagonistas de ambos equipos, el club catalán ha abierto un nuevo dossier para su ataque y ha iniciado las negociaciones para tratar de arrebatarle al Inter a su capitán, Lautaro Martínez.