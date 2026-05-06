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El Barcelona ha presentado una sorprendente oferta por Wesley Fofana, mientras que el Chelsea ha fijado su precio de venta
Deco se reunió con los representantes de Fofana.
Según Sky Sport Suiza, Fofana ha sido propuesto al Barcelona. Sus representantes han hablado con el director deportivo azulgrana, Deco, para valorar su fichaje.
El central de 25 años podría dejar el Chelsea este verano, ya que los Blues estarían dispuestos a venderlo para equilibrar sus necesidades deportivas y financieras.
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El Chelsea ha fijado el precio por el francés
Fofana, con contrato hasta 2029, podría ser traspasado por unos 30 millones de euros si el Chelsea acepta. No obstante, la situación financiera del Barcelona sigue siendo un obstáculo. Aunque Deco y el departamento de ojeadores recaban información sobre el jugador para reforzar la zaga, el club catalán solo consideraría la operación si se realiza como una cesión con opción de compra posterior.
El rendimiento y el historial de lesiones de Fofana
Fofana ha disputado 34 partidos con el Chelsea esta temporada. En este periodo ha aportado dos asistencias y mostrado la solidez defensiva que ya le destacó en Saint-Étienne y Leicester City. Aunque el Barça prioriza un delantero centro y un extremo izquierdo para este verano, no descarta fichar a un defensa con experiencia en la Premier League.
- AFP
La competencia de los rivales de la Serie A
El Barcelona no es el único grande europeo que sigue de cerca la situación de Fofana. Varios clubes de la Serie A italiana también lo siguen, así que el Barça debería actuar rápido si quiere ficharlo. Al entorno del jugador le atrae La Liga, pero todo dependerá de si el Chelsea acepta una cesión o insiste en los 30 millones de euros del traspaso.