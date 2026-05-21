El Barcelona «ha llegado a un acuerdo en los términos personales» con Marcus Rashford, mientras el campeón de la Liga sigue intentando fichar al delantero del Manchester United

El Barcelona negocia la permanencia de Rashford tras la petición de Flick. Según Sport, el técnico alemán lo ve clave en su ataque y pide priorizar su fichaje. El club, con problemas económicos, barajó otras opciones, pero Flick las rechazó.

Sin embargo, Flick no se ha convencido con las alternativas ofensivas más jóvenes identificadas por el club, lo que ha llevado a los blaugranas a centrar sus esfuerzos en Rashford. Según se informa, el delantero ha facilitado las negociaciones al aceptar unas condiciones personales que se ajustan a las restricciones salariales del club. Se entiende que Rashford ha aceptado una estructura contractual más larga y una reducción de su salario global para hacer posible el fichaje.