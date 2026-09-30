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El Barcelona, furioso con Carlo Ancelotti tras el susto por la lesión de Raphinha durante su concentración con Brasil
- AFP
Raphinha sufre un susto por lesión contra Australia
El gigante catalán vivió un momento de tensión esta semana cuando Raphinha se vio obligado a retirarse al descanso durante un duelo ante Australia. La sustitución prematura hizo saltar de inmediato las alarmas en España, ya que los temores iniciales apuntaban a una posible baja importante para el prolífico atacante.
Según El Chiringuito, la situación ha provocado una enorme indignación en el seno del Barcelona, dirigida directamente contra Ancelotti. Según se informa, el club está furioso por la gran dependencia del exentrenador del Real Madrid de su delantero durante la ventana internacional.
Ancelotti optó por mantener a Raphinha sobre el terreno de juego durante todo el primer amistoso ante Australia antes de darle otra titularidad en el segundo partido. Esta exigente planificación acabó desembocando en la retirada del atacante en la primera mitad.
Ancelotti ignora la lesión en la rueda de prensa posterior al partido
La frustración en el Camp Nou se vio aún más agravada por la conducta de Ancelotti tras el partido. Durante su comparecencia ante los medios posterior al encuentro, el técnico omitió por completo cualquier mención al estado físico de Raphinha o a la naturaleza de su retirada temprana.
En lugar de abordar la sustitución obligada, el entrenador optó por centrar su rueda de prensa en deshacerse en elogios hacia Vinicius Jr. Este aparente desdén hacia una lesión potencialmente grave de un jugador clave del club no hizo más que aumentar el resentimiento dentro de la cúpula del Barcelona.
Los antecedentes en el muslo derecho causan gran preocupación
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió rápidamente un comunicado en el que confirmó que las pruebas de imagen revelaron un edema muscular «pequeño». Según los informes, la decisión de enviar de vuelta al delantero a Cataluña se tomó de mutuo acuerdo como una estricta medida de precaución para evitar un mayor daño muscular.
La preocupación es especialmente grande para el Barcelona dado el historial médico reciente del jugador. Raphinha se perdió más de 150 días la temporada pasada después de sufrir cuatro lesiones distintas en el mismo muslo derecho, incluida una retirada obligada ante Haití en la Copa del Mundo.
Antes de ser sustituido por Endrick al descanso, el extremo había firmado de hecho una actuación positiva. Transformó con éxito un penalti durante la victoria por 4-2 sobre Australia, poniendo fin a una sequía goleadora con su selección que se había prolongado durante más de 500 días.
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El Barcelona, pendiente de la disponibilidad para el Getafe
Brasil realizará ahora una última sesión de entrenamiento en Brisbane antes de viajar hacia el este, a Calcuta, para el amistoso del sábado contra India. Ancelotti ha optado por no convocar a un sustituto para su capitán interino, pese a que ya había tenido que lidiar antes con las lesiones de Joao Pedro y Wesley.
De vuelta en España, el Barcelona afronta una espera llena de incertidumbre para determinar si su estrella en ataque estará lista para el duelo de La Liga contra el Getafe del 10 de octubre. Preservar el estado físico de Raphinha es prioritario para el conjunto catalán, que ha dependido en gran medida de su arrollador estado de forma esta temporada, con 12 goles en la liga y un doblete en la Champions League contra el Feyenoord.
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