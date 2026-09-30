El Barcelona, furioso con Carlo Ancelotti tras el susto por la lesión de Raphinha durante su concentración con Brasil

El gigante catalán vivió un momento de tensión esta semana cuando Raphinha se vio obligado a retirarse al descanso durante un duelo ante Australia. La sustitución prematura hizo saltar de inmediato las alarmas en España, ya que los temores iniciales apuntaban a una posible baja importante para el prolífico atacante.

Según El Chiringuito, la situación ha provocado una enorme indignación en el seno del Barcelona, dirigida directamente contra Ancelotti. Según se informa, el club está furioso por la gran dependencia del exentrenador del Real Madrid de su delantero durante la ventana internacional.

Ancelotti optó por mantener a Raphinha sobre el terreno de juego durante todo el primer amistoso ante Australia antes de darle otra titularidad en el segundo partido. Esta exigente planificación acabó desembocando en la retirada del atacante en la primera mitad.



