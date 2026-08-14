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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Barcelona fija un plazo de 48 horas para cerrar el fichaje de Rodri por 80 millones de euros desde el Manchester City

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El Barcelona ha fijado un plazo estricto de 48 horas para cerrar un fichaje bomba por el centrocampista del Manchester City Rodri. El internacional español ya ha informado al City de su deseo de unirse al gigante catalán, con Joan Laporta interviniendo para sellar un acuerdo cercano a los 80 millones de euros.

  • El Barcelona da un plazo de 48 horas por Rodri

    El Barcelona se ha marcado un plazo firme de 48 horas para completar el fichaje del centrocampista del City Rodri, según Fichajes. El club catalán está presionando para alcanzar un acuerdo definitivo y que el internacional español pueda ser presentado en el próximo partido del Trofeo Joan Gamper.

    Las negociaciones entre estos dos pesos pesados europeos están llegando a una fase crítica mientras intentan reducir la diferencia en la valoración. El Manchester City se mantiene firme y pide un paquete cercano a los 80 millones de euros (69 millones de libras) para autorizar la salida del centrocampista.

    La última oferta oficial del Barcelona, de 60 millones de euros más 10 millones en variables, fue rechazada por el Manchester City. Una propuesta revisada de hasta 75 millones de euros tampoco logró desbloquear la operación, lo que ha provocado nuevas conversaciones estructuradas durante el fin de semana.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri presiona para irse al Camp Nou

    El principal escollo en las conversaciones sigue siendo la estructura económica exacta del traspaso. El City quiere maximizar la parte garantizada de la operación, mientras que el Barcelona se esfuerza por limitar su desembolso garantizado.

    Ambos clubes están valorando dos fórmulas principales de compromiso para alcanzar la tasación requerida. Una estructura propuesta incluye 70 millones de euros en pagos fijos con variables reducidas, mientras que otra contempla 65 millones de euros fijos junto a 15 millones de euros en bonus por rendimiento.

    Lo crucial es que Rodri ya ha comunicado su firme deseo de dejar Inglaterra y prioriza un fichaje por el Barcelona. Con el interés alternativo del Real Madrid ya completamente descartado, la postura clara del centrocampista ha dado al Barça una enorme confianza durante las negociaciones.

  • Laporta interviene para resolver los últimos detalles

    Rodri regresó recientemente a Inglaterra para incorporarse a la pretemporada con el Manchester City después de pedir un breve aplazamiento para resolver su futuro. Su intención es coger ritmo de competición con el City, aunque su estancia en Mánchester podría ser breve.

    El Barcelona considera que la valoración del City es algo elevada, dado que al centrocampista solo le queda un año de contrato. Sin embargo, la cúpula catalana asume que debe satisfacer las exigencias económicas del club inglés para cerrar su fichaje de inmediato.

    Ahora está previsto que el presidente Joan Laporta intervenga directamente en la fase final de las negociaciones. En el Barça esperan que la implicación directa de Laporta permita cerrar un acuerdo durante el fin de semana o, como muy tarde, el lunes.

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  • rodri(C)Getty images

    Presentación de los planes y mayor impacto en el mercado de fichajes

    Si el Barcelona cumple con éxito el plazo que se ha marcado, Rodri viajará a Cataluña poco después de que se cierre un acuerdo. El club prevé que participe en su primer entrenamiento el martes antes de aparecer en la presentación del Trofeo Joan Gamper.

    Asegurar la incorporación del centrocampista estrella influirá de forma significativa en la planificación financiera del Barcelona y en el margen salarial que le quede dentro de la normativa de LaLiga. Una vez se cuantifique el coste final del traspaso de Rodri, la dirección deportiva centrará su atención en las prioridades de mercado que aún le queden.

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