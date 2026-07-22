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El Barcelona fichará a Kerolin, estrella del Manchester City y de Brasil, en el tercer traspaso más caro de la historia del fútbol femenino
Kerolin deja el Manchester City y ficha por el Barça en un gran traspaso.
A principios de mes, la periodista Victoria Leite reveló el interés del Barça por Kerolin. Según su información, el club azulgrana ya había visto rechazadas dos ofertas; la segunda superaba los 400 000 £ (470 000 $) pagados por la internacional inglesa Keira Walsh en 2022, entonces el fichaje más caro de la sección femenina.
Sport añadió que su contrato tenía una cláusula de más de 1 millón de euros, cantidad que el Barça no quería pagar. Ahora Leite informa de un acuerdo superior: 1,5 millones de euros (1,28 millones de libras/1,7 millones de dólares), cifra que sitúa a Kerolin solo por debajo de Grace Geyoro (London City Lionesses) y, posiblemente, de Alyssa Thompson (Chelsea), en la lista de traspasos femeninos más caros de la historia. La brasileña firmará esta semana un contrato de cuatro años en Cataluña.
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Una oferta que el Manchester City no puede rechazar
Kerolin brilló la temporada pasada con el Manchester City: 14 participaciones directas en goles, solo superada por Khadija Shaw, Alessia Russo y Vivianne Miedema, y ayudó al club a ganar su primer título de la Superliga Femenina en 10 años.
Logró esas cifras en su primera temporada completa tras llegar desde el North Carolina Courage en enero de 2025. Tiene contrato hasta 2028 y, con solo 26 años, aún le quedan varios años de máximo nivel.
Sin embargo, el atractivo económico de la operación es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta la gran profundidad de plantilla con la que cuenta el City en las líneas de ataque. Además de Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney, el City ha fichado este verano a la internacional inglesa Beth Mead y, si consideran necesario otro refuerzo tras la marcha de Kerolin, aún queda tiempo en el mercado para invertir los fondos que recibirán por la estrella brasileña.
Se necesitan refuerzos en ataque tras las salidas de Putellas y Paralluelo
La llegada de Kerolin es imprescindible para el Barça. Este verano el club ha perdido a varias de sus principales figuras ofensivas, especialmente a la doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fichada por el London City Lionesses, y a Salma Paralluelo, que se marchó como agente libre tras marcar dos goles en la final de la Liga de Campeones pese a tener una oferta de renovación.
Aun así, la delantera conserva talento de sobra con Claudia Pina, Ewa Pajor, Kika Nazareth y Caroline Graham Hansen —que acaba de renovar—, además del crecimiento de jóvenes como Sydney Schertenleib y Vicky López.
Pero la experiencia y la capacidad de Kerolin para decidir partidos resultan clave para que las campeonas de Europa —que este verano han apostado sobre todo por jóvenes promesas— mantengan su liderazgo en el fútbol femenino.
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¿Influirá el fichaje de Kerolin en las renovaciones importantes del Barça?
Sin embargo, es lógico que surjan dudas sobre la cantidad que el Barça pagará por Kerolin. Dado el rápido aumento de las cuotas de traspaso en el fútbol femenino, no extraña que el club deba desembolsar esa cifra por la internacional brasileña, sobre todo cuando aún le quedaban dos años de contrato. Sin embargo, el club ha estado limitado financieramente: el verano pasado varias estrellas se marcharon para cumplir con el Juego Limpio Financiero (FFP), y también se vendieron promesas de la cantera.
Además, deben renovar a Patri Guijarro, una de las mejores mediocampistas defensivas del mundo, cuyo contrato vence en 2027 y despierta el interés del Lyon y de clubes ingleses; a Ewa Pajor, pieza clave del ataque, y a la prometedora Esmee Brugts, todas en su último año de contrato.
Tras perder a Putellas, Paralluelo, Mapi León y Ona Batlle gratis, el Barça no quiere repetir la historia y ya busca fondos para retener a sus piezas clave, aunque Kerolin esté a punto de llegar.
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