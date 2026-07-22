El Barcelona fichará a Kerolin, estrella del Manchester City y de Brasil, en el tercer traspaso más caro de la historia del fútbol femenino

Kerolin brilló la temporada pasada con el Manchester City: 14 participaciones directas en goles, solo superada por Khadija Shaw, Alessia Russo y Vivianne Miedema, y ayudó al club a ganar su primer título de la Superliga Femenina en 10 años.

Logró esas cifras en su primera temporada completa tras llegar desde el North Carolina Courage en enero de 2025. Tiene contrato hasta 2028 y, con solo 26 años, aún le quedan varios años de máximo nivel.

Sin embargo, el atractivo económico de la operación es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta la gran profundidad de plantilla con la que cuenta el City en las líneas de ataque. Además de Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney, el City ha fichado este verano a la internacional inglesa Beth Mead y, si consideran necesario otro refuerzo tras la marcha de Kerolin, aún queda tiempo en el mercado para invertir los fondos que recibirán por la estrella brasileña.