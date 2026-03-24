Getty/GOAL
Traducido por
¡El Barcelona ficha a Robert Lewandowski! El club de La Liga está dispuesto a vender a Ferran Torres y quedarse con el veterano polaco, mientras busca dos nuevos delanteros en la reestructuración del mercado de fichajes de verano
Torres está en el mercado para financiar los nuevos fichajes
Según ESPN, el Barcelona ha decidido escuchar ofertas por Torres con el fin de recaudar los fondos necesarios para la campaña de fichajes de verano. El jugador, de 26 años, tiene contrato hasta 2027, lo que convierte al próximo mercado de fichajes en la última oportunidad para que el club obtenga una importante suma por su traspaso. A pesar de haber dado muestras de su calidad, le ha costado mantener la regularidad y no ha marcado ningún gol desde finales de enero, sumando 16 tantos en 40 partidos esta temporada. Aunque el entrenador Hansi Flick sostiene que el compromiso del delantero es absoluto, su salida proporcionaría la flexibilidad financiera necesaria para fichar refuerzos de alto nivel.
- AFP
Lewandowski prefiere quedarse antes que aceptar ofertas lucrativas
En marcado contraste, cada vez parece más probable que Lewandowski prolongue su estancia en el Spotify Camp Nou. Según se informa, el jugador de 37 años está dispuesto a reducir drásticamente su salario para quedarse en Cataluña, ya que considera que el bienestar de su familia es su máxima prioridad, a pesar del lucrativo interés mostrado por el Chicago Fire de la Major League Soccer y varios clubes de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Cuando The Athletic le preguntó recientemente por su futuro, declaró: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento».
Deco busca fichar a Álvarez y Rashford
La posible venta del internacional español está directamente relacionada con los ambiciosos objetivos del club. Se dice que el director deportivo Deco está trabajando en un acuerdo para fichar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aunque hacerse con los servicios del argentino no será barato. Además, el Barça está buscando formas de retener a Marcus Rashford más allá de su actual cesión. El Barcelona tiene una opción de compra para fichar al internacional inglés de forma definitiva procedente del Manchester United por 30 millones de euros, pero espera negociar un precio más bajo o una prolongación de la cesión. El plan ideal para la próxima temporada sería que Álvarez llegara como delantero centro titular, lo que limitaría significativamente los minutos de juego de Torres.
- Getty Images Sport
Hacer balance de gastos e ingresos de cara a una renovación veraniega
El Barcelona se ha esforzado por asegurar el futuro a largo plazo de sus jóvenes promesas, ofreciendo nuevos contratos a jugadores como Gavi, Pedri y Pau Cubarsi desde principios del año pasado, mientras que a otros como Eric García y Fermín López se les ha renovado más recientemente. Sin embargo, aún no ha iniciado las negociaciones contractuales con el exdelantero del Manchester City Torres, lo que indica que no forma parte del proyecto a largo plazo.
Lewandowski, por su parte, está dispuesto a esperar antes de zanjar su situación. Señaló: «Con mi experiencia y la edad que tengo, no tengo por qué decidir ahora. No tengo claro qué camino debo elegir. Quizá dentro de tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero, aun así, no siento ninguna presión».