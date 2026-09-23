Alcanzar las 900 victorias le ha llevado al Barça Femení solo 1.247 partidos oficiales desde 1988. Esto le da al club un extraordinario porcentaje de victorias de más del 72 % en todos los encuentros oficiales de su historia.

Como era de esperar, la mayoría de estos triunfos han llegado en la Primera División, donde ha registrado 619 victorias. También ha acumulado 97 victorias en Segunda División, 82 en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, 66 en la Copa de la Reina, 24 en la Copa Catalunya y 12 en la Supercopa d'Espanya.

Este último hito llega después de otro gran logro a principios de este año. En febrero de 2026, el club celebró haber alcanzado las 700 victorias ligueras combinadas entre las dos primeras divisiones del fútbol español.