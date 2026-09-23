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¡El Barcelona Femení hace historia! El conjunto azulgrana alcanza la increíble cifra de 900 victorias con la goleada al Paris FC en la Champions League
Hito histórico logrado en Europa
El Barça Femení logró el miércoles 23 de septiembre su victoria oficial número 900 en la historia del club. El equipo de Romeu alcanzó este monumental hito en la jornada inaugural de la temporada 2026/27 de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.
El gigante español selló este triunfo histórico en el Estadi Johan Cruyff, deshaciéndose del conjunto francés Paris FC. La victoria también pone en marcha su campaña europea de la mejor manera. Como vigente campeón de Europa, el Barça Femení sigue invicto en las primeras fases del curso actual.
- AFP
Una exhibición de cinco estrellas sella la victoria
El Barça Femení celebró la ocasión con una contundente victoria por 5-2 sobre el Paris FC. El conjunto catalán ofreció una exhibición ofensiva para asegurarse de que su noche de récord terminara por todo lo alto.
Ewa Pajor lideró la faceta goleadora con un doblete, mientras que Kerolin, Clara Serrajordi y Caroline Graham también vieron puerta para redondear una actuación dominante. El resultado permitió al Blaugrana arrancar la defensa de su título con estilo. La contundente victoria mantiene al equipo de Romeu invicto en todas las competiciones esta temporada.
Un asombroso legado de dominio
Alcanzar las 900 victorias le ha llevado al Barça Femení solo 1.247 partidos oficiales desde 1988. Esto le da al club un extraordinario porcentaje de victorias de más del 72 % en todos los encuentros oficiales de su historia.
Como era de esperar, la mayoría de estos triunfos han llegado en la Primera División, donde ha registrado 619 victorias. También ha acumulado 97 victorias en Segunda División, 82 en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, 66 en la Copa de la Reina, 24 en la Copa Catalunya y 12 en la Supercopa d'Espanya.
Este último hito llega después de otro gran logro a principios de este año. En febrero de 2026, el club celebró haber alcanzado las 700 victorias ligueras combinadas entre las dos primeras divisiones del fútbol español.
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Ponen la mira en cuatro figuras
Tras asegurarse con comodidad su primera victoria en el camino para defender su corona europea, el Barça Femení no muestra ni la más mínima señal de frenar. Su trayectoria actual sugiere que el hito de las 1.000 victorias oficiales está ya muy al alcance. El equipo de Romeu buscará dar continuidad a su inicio invicto mientras afronta un calendario cargado entre competiciones nacionales y continentales.
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