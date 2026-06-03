Getty Images
Traducido por
El Barcelona felicita a Lionel Messi, quien ha obtenido uno de los galardones más prestigiosos de España con el Inter de Miami
Se rinde homenaje a la legendaria carrera de Messi
El jurado de los Premios Princesa de Asturias ha distinguido a Messi por su carrera, considerada una de las más brillantes de la historia del deporte. A sus 38 años, sigue marcando la era moderna del fútbol. El galardón reconoce sus extraordinarios logros individuales y su gran influencia fuera del campo.
En su fallo, el jurado destacó «su deslumbrante talento, su excepcional carrera deportiva y su constante labor benéfica a favor de la educación y la salud de niños desfavorecidos». El jurado, integrado por el director editorial de AS, José Félix Díaz, y presidido por la leyenda paralímpica Teresa Perales, subrayó que Messi se ha ganado el respeto mundial por su «constancia, humildad y compromiso con el espíritu colectivo del fútbol».
El Barcelona encabeza los homenajes a su mayor ídolo
El Barcelona fue uno de los primeros en reconocer el logro de su antiguo ídolo. Messi pasó la mayor parte de su carrera en el Camp Nou, tras ascender desde las categorías inferiores de La Masía para llevar al club a su época de mayor éxito. Conquistó cuatro Champions, diez Ligas y siete Copas del Rey. Su palmarés incluye ocho Balones de Oro y múltiples récords de goles.
El club emitió un comunicado: «Enhorabuena, Lionel Messi, por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Un merecido reconocimiento a una carrera extraordinaria, marcada por tu legendario legado en el Barça y una trayectoria llena de éxitos con nuestro club».
El dominio internacional y el legado del Mundial
Aunque su palmarés de clubes es histórico, el premio reconoce también su mayor logro con Argentina: el Mundial 2022. Ese título, más las dos Copas América, lo consolidan como el mejor de su generación y le valieron el Premio Laureus al Deportista del Año.
Los organizadores concluyeron: «Leo Messi, el jugador con más títulos en la historia del fútbol, ha obtenido el respeto y la admiración de todos por su conducta ejemplar sobre el terreno de juego».
- Getty Images Sport
Se une a una selecta lista de grandes figuras del deporte
Al recibir este galardón, Messi se une a una prestigiosa lista de campeones de todo el mundo del deporte. Entre los anteriores ganadores destacan Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis y la selección española campeona del Mundial 2010. Es el primer futbolista en recibirlo en solitario desde que Iker Casillas y Xavi Hernández lo compartieran en 2012.