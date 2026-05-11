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¡El Barcelona estaría “loco” si dejara ir a Marcus Rashford! Ronald Koeman insta al campeón de La Liga a pagar 30 millones de libras por su traspaso tras ver cómo el cedido del Manchester United “destrozaba” al Real Madrid
El dilema de los 30 millones de libras
La cesión de Rashford ha sido un éxito total: el jugador ha madurado y el club ha logrado su segundo título liguero consecutivo. Pese al éxito, el Barcelona aún no ha ejercido la opción de compra de 30 millones de libras (35 millones de euros) incluida en el acuerdo con el Manchester United. Se informa que la directiva blaugrana negocia un precio menor, pero Koeman urge a actuar rápido para fichar al jugador de 28 años tras su dominante actuación en El Clásico.
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Koeman exige que Rashford se quede
Tras ver cómo el delantero «destrozaba por completo» al Madrid en sus últimos enfrentamientos, Koeman cree que el precio de 30 millones de libras es una ganga en el mercado actual para un ganador contrastado que se ha adaptado a la perfección al estilo de juego español.
«Si el Barcelona le deja volver al Manchester United tras esta cesión, creo que se arrepentirán enormemente. Porque 30 millones en el mercado actual por un jugador con estas características, estos números, esta experiencia… ¿eso es una ganga?», declaró Koeman según cita AS.
Rashford hace daño: el Madrid parecía aterrorizado cada vez que se giraba y corría. Contra el Real Madrid lo destrozó al contraataque. Velocidad, agresividad, franqueza y confianza… El Madrid no pudo con él. Cada vez que el Barça avanzaba, él era el peligro: marcó de falta en El Clásico, estiró la defensa, creó superioridad, presionó y se coló detrás. Y aún así hay quien duda en pagar 30 millones. Para mí es una locura».
Explicación del gol del Clásico
Tras ganar el título, Rashford declaró a la BBC que su espectacular gol al Madrid fue casi un accidente. Al principio no pensaba disparar desde un ángulo tan complicado, pero sus compañeros le animaron y, llevado por el momento, lanzó el balón a la red.
«No pensaba disparar —reconoció—. Cuando coloqué el balón no veía el ángulo para el gol, así que quería centrar. Pero mis compañeros gritaban que tirara, me dejé llevar y, por suerte, fue un bonito gol».
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El deseo de Rashford de quedarse
Rashford dejó claras sus intenciones sobre dónde quiere jugar la próxima temporada. Al preguntársele por su futuro, el delantero admitió: «No lo sé. No soy adivino, pero si lo fuera, me quedaría. Vine aquí para ganar. Quiero ganar todo lo que pueda, y este es otro título».
El delantero está comprometido con el proyecto que dirige Flick y concluyó: «Es un gran equipo que logrará mucho en el futuro, así que formar parte sería especial; ya veremos».