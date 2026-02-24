Getty/GOAL
Traducido por
El Barcelona está «listo» para lanzarse a por Erling Haaland o Julián Álvarez en el mercado de fichajes de verano
La última pieza del rompecabezas del Barça
Tras años de restricciones fiscales, el mensaje que llega desde el Camp Nou sugiere que el Blaugrana está finalmente en condiciones de volver a competir por los nombres más importantes del fútbol mundial.
El optimismo que rodea a estos posibles fichajes proviene de figuras importantes del club que creen que la actual reestructuración económica ha llegado a un punto de inflexión. A pesar del alto perfil de estos objetivos, la jerarquía del Barcelona parece confiada en que puede estructurar un acuerdo que satisfaga tanto el estricto límite salarial de La Liga como las demandas de los clubes vendedores. Con el equipo de Hansi Flick rindiendo a un alto nivel en el campo, la incorporación de un «número nueve» de talla mundial se considera la pieza final del rompecabezas para devolver al Barça a la cima del fútbol continental.
- Getty Images Sport
Luz verde financiera para un fichaje estrella
Joan Soler, una figura clave que forma parte de la junta directiva de Joan Laporta desde 2021, ha proporcionado información importante sobre la capacidad del club para llevar a cabo un fichaje de tan alto nivel. En declaraciones a Cadena Ser, Soler confirmó que el club tiene la capacidad de absorber los enormes costes asociados a los delanteros de élite del fútbol moderno. Sus comentarios sugieren que los años de «ajustes económicos» y recortes salariales han allanado el camino para un mercado de fichajes de verano que podría definir la actual presidencia de Laporta, especialmente ahora que busca la reelección.
Al hablar de la posible llegada del fenómeno noruego o del ganador argentino de la Copa del Mundo, Soler se mostró muy transparente sobre la preparación del club. Afirmó: «Sí, podríamos fichar a jugadores como Julián Álvarez o Haaland. Estos fichajes se amortizan en cinco años y las finanzas del Barça están preparadas para algo así. Al fin y al cabo, el Barça debe tener mucho cuidado con los fichajes que realiza en términos de masa salarial. Nos hemos fijado un límite y no lo vamos a superar. Tenemos que fichar jugadores a precios de mercado, teniendo en cuenta nuestra escala salarial».
Erling Haaland: El objetivo soñado para Laporta
El interés por Haaland no es nada nuevo en Cataluña, pero ahora está cobrando un nuevo impulso. El delantero del Manchester City lleva en un estado de forma impresionante desde que llegó a la Premier League en 2022, con la friolera de 153 goles y 28 asistencias en solo 184 partidos. Naturalmente, estas cifras lo han convertido en el principal objetivo de todos los grandes clubes de Europa, pero Laporta lleva mucho tiempo deseando traer al jugador de 25 años a España. Las declaraciones anteriores del presidente, en las que afirmaba que fichar al delantero «no era imposible», parecen ahora respaldadas por una base fiscal más sólida.
La situación actual de Haaland en el Etihad Stadium sigue siendo objeto de intensas especulaciones, especialmente en lo que respecta a las cláusulas de rescisión que podrían existir en su contrato. Según se informa, el Barcelona lo ha identificado como el principal objetivo para un fichaje importante si se presenta la oportunidad este verano. Tras su increíble contribución de 29 goles y siete asistencias en lo que va de temporada, su cotización nunca ha sido tan alta, lo que convierte cualquier posible fichaje en una verdadera «declaración de intenciones» para el líder de la liga española.
El nuevo objetivo del Barcelona
Si el fichaje de Haaland resulta demasiado difícil de llevar a cabo, el Barcelona tiene una alternativa estelar en Álvarez. El delantero argentino, excompañero de Haaland en el City, dejó el equipo inglés para fichar por el Atlético de Madrid en agosto de 2024 con el fin de asegurarse más oportunidades de ser titular. Sin embargo, el atractivo del Camp Nou sigue siendo fuerte y, según se informa, el Barça está siguiendo de cerca su evolución en la capital española. Álvarez ofrece un perfil diferente al de Haaland, ya que su versatilidad y capacidad de trabajo lo convierten en el candidato ideal para el sistema de presión alta de Hansi Flick.
Desde su llegada a Madrid, Álvarez ha seguido demostrando por qué se le considera uno de los mejores delanteros del fútbol actual. Su capacidad para liderar la línea de ataque o desempeñar un papel de apoyo proporciona al Barcelona una flexibilidad táctica muy valiosa. Aunque al Atlético no le gustaría vender a un rival directo, la renovada confianza financiera del Barcelona significa que está dispuesto a poner a prueba la determinación de sus competidores. El fichaje de cualquiera de los dos jugadores supondría el fin definitivo de la era de austeridad del club y el regreso a sus hábitos de gasto tradicionales.
- AFP
Equilibrando las cuentas en el Camp Nou
Es fundamental que cualquier movimiento para fichar a una superestrella de esta magnitud se sopese con la sostenibilidad a largo plazo del club. Soler hizo hincapié en que, aunque el club está «dispuesto» a gastar, no volverá a los hábitos financieros imprudentes que casi paralizaron la institución en el pasado. La estrategia consiste en amortizar los gastos de traspaso a lo largo de varios años, al tiempo que se garantiza que la masa salarial se mantenga dentro de un límite autoimpuesto. Este enfoque disciplinado tiene por objeto garantizar que el fichaje de alguien como Haaland no ponga en peligro la inscripción de otros miembros clave de la plantilla o de futuros graduados de la academia.
El momento en que se han hecho públicas estas revelaciones es especialmente significativo, dada la proximidad de las elecciones en el club. Laporta y su junta directiva han dimitido recientemente como parte del proceso de reelección, y prometer un fichaje estrella como Haaland o Álvarez es una forma probada de ganarse el apoyo de los socios del club. Queda por ver si se trata de una realidad alcanzable o de una campaña ambiciosa, pero la postura oficial de la directiva es clara: el Barcelona vuelve a la caza de los mejores jugadores del mundo y tiene el dinero para demostrarlo.
Anuncios