El Barcelona está furioso con Ronald Koeman y la selección holandesa por sentir que les engañaron con la lesión de Frenkie de Jong

Las expectativas eran bajas cuando De Jong regresó a la Ciutat Esportiva el lunes, pero la realidad superó lo peor que el Barcelona había previsto. El centrocampista, con permiso hasta el 20 de julio, volvió antes para que los médicos del club le examinaran la rodilla derecha, muy hinchada. Tras reunirse con el entrenador Hansi Flick, el equipo médico realizó una exploración que reveló una articulación completamente inestable.

Según el diario AS, los médicos sospechan una lesión de ligamentos, pero una hemorragia interna impide por ahora la resonancia magnética. El club deberá esperar varios días a que baje la inflamación para confirmar el diagnóstico. La primera exploración ha dejado al club en shock por el estado físico del jugador.