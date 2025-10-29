El Barcelona está finalizando el plan para jugar un partido en Perú para compensar los ingresos perdidos tras la cancelación del enfrentamiento en Miami contra el Villarreal
Barcelona explora un amistoso en Perú tras la cancelación en Miami
Los gigantes catalanes están negociando una oferta lucrativa para jugar en Perú a finales de diciembre, después de que el partido previsto del club en Miami contra el Villarreal fuera oficialmente cancelado. Según Mundo Deportivo, el potencial amistoso generaría entre 7 y 8 millones de euros, proporcionando un impulso financiero muy necesario en medio de los esfuerzos continuos del club por estabilizar las fuentes de ingresos.
El Barcelona estaba programado para enfrentar al Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre, pero los organizadores del evento, Relevent Sports, se retiraron debido a la “incertidumbre en España.” La Liga y Relevent confirmaron que el partido no tendría lugar, citando una falta de tiempo de preparación y una creciente inestabilidad política, mientras que el Barcelona lo describió como una “oportunidad comercial perdida.”
El club también había rechazado una oferta separada para jugar en Libia a principios de este mes, que podría haber generado 5 millones de euros adicionales, debido a preocupaciones de seguridad. Ahora, el club ve la propuesta de Perú como una alternativa ideal para recuperar ingresos perdidos, especialmente después de otro revés financiero por la cancelación en Miami.
Motivos financieros impulsan la decisión de Laporta
El presidente del club, Joan Laporta, se dirigió personalmente a los jugadores, al entrenador Hansi Flick y al director deportivo Deco en el complejo de entrenamiento Ciutat Esportiva Joan Gamper, confirmando la disposición del club para aceptar la oferta de Perú. Durante la reunión, Laporta destacó la importancia financiera del partido, especialmente a la luz de la reducción de ingresos comerciales esta temporada.
El amistoso se llevaría a cabo después del último partido de La Liga de 2025 de Barcelona, originalmente previsto para ser el encuentro en Miami con el Villarreal el 20 de diciembre, y antes del receso navideño de la liga. El club está consultando con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para asegurar que la fecha se alinee con el convenio colectivo de los jugadores respecto al inicio oficial del periodo de vacaciones.
De ser aprobado, el viaje marcaría la segunda exhibición de Barcelona en el extranjero en diciembre, después de su amistoso de 2023 en Estados Unidos contra el Club América. El mercado sudamericano, particularmente Perú, representa una fuerte oportunidad comercial para la estrategia global de marca del club y una que encaja perfectamente con el renovado esfuerzo de Laporta por fortalecer lazos en toda América Latina.
Amplio impacto en las ambiciones globales de La Liga
La decisión de cancelar el partido en Miami ha reavivado el debate sobre la estrategia de internacionalización de La Liga, un proyecto clave defendido por Javier Tebas. El presidente de la liga criticó la cancelación calificándola de “cortoplacista”, acusando a las autoridades del fútbol español y al Real Madrid en particular de “bloquear el progreso” al llevar partidos competitivos al extranjero.
El Barcelona, mientras tanto, ha buscado mantener su propio impulso comercial a través de amistosos y giras mundiales. La propuesta de Perú ilustra cómo el club está eludiendo las barreras tradicionales para asegurar la estabilidad financiera independientemente de las iniciativas de La Liga. El ingreso de 8 millones de euros no solo cubriría los ingresos perdidos de Miami, sino que también fortalecería el flujo de caja del Barça antes de una costosa campaña de 2026, que incluirá la reapertura del Camp Nou recientemente renovado.
Para un club que aún se recupera de años de turbulencias financieras, oportunidades como esta siguen siendo críticas. A pesar de los ingresos por patrocinio mejorados y la clasificación para la Liga de Campeones, el club blaugrana continúa navegando márgenes económicos ajustados, y cada compromiso global se evalúa cuidadosamente por su retorno comercial.
El viaje sudamericano del Barcelona gana impulso
El amistoso en Perú culminaría el año calendario 2025 de Barca y podría programarse solo días después de su último partido de La Liga contra el Villarreal en La Cerámica. Aunque la fecha precisa sigue en discusión, la aprobación interna parece probable, dados los positivos pronósticos financieros del club y la ausencia de grandes conflictos de programación.
Si se confirma, será la primera aparición del primer equipo de Barcelona en Perú, un país con una afición apasionada y fuertes vínculos con el fútbol español. Se espera que el partido atraiga una atención local significativa, con los organizadores anticipando una multitud de espectadores y una amplia cobertura televisiva en toda América del Sur.
El primer partido competitivo del Barcelona de 2026 está programado para el 3 o 4 de enero contra el Espanyol en Cornellà-El Prat, lo que significa que los jugadores tendrían una ventana corta para descansar antes de que se reanude la temporada.