El Barcelona está finalizando el plan para jugar un partido en Perú para compensar los ingresos perdidos tras la cancelación del enfrentamiento en Miami contra el Villarreal

Los gigantes catalanes están negociando una oferta lucrativa para jugar en Perú a finales de diciembre, después de que el partido previsto del club en Miami contra el Villarreal fuera oficialmente cancelado. Según Mundo Deportivo, el potencial amistoso generaría entre 7 y 8 millones de euros, proporcionando un impulso financiero muy necesario en medio de los esfuerzos continuos del club por estabilizar las fuentes de ingresos.

El Barcelona estaba programado para enfrentar al Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre, pero los organizadores del evento, Relevent Sports, se retiraron debido a la “incertidumbre en España.” La Liga y Relevent confirmaron que el partido no tendría lugar, citando una falta de tiempo de preparación y una creciente inestabilidad política, mientras que el Barcelona lo describió como una “oportunidad comercial perdida.”

El club también había rechazado una oferta separada para jugar en Libia a principios de este mes, que podría haber generado 5 millones de euros adicionales, debido a preocupaciones de seguridad. Ahora, el club ve la propuesta de Perú como una alternativa ideal para recuperar ingresos perdidos, especialmente después de otro revés financiero por la cancelación en Miami.