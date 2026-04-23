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El Barcelona está dispuesto a devolver a Marcus Rashford al Manchester United tras desperdiciar una «oportunidad de oro»
Finaliza el contrato de cesión de Rashford
Según The Athletic, el Barcelona no ejercerá la opción de compra de Rashford, valorada en 30 millones de euros (26,1 millones de libras). Aunque empezó bien, su influencia decayó en las eliminaciones de la Champions y la Copa del Rey. Fuentes del club aseguran que el inglés no aprovechó la baja de Raphinha para afianzarse como titular, lo que ha cambiado por completo su futuro en Cataluña.
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Las prioridades del club catalán han cambiado
La directiva blaugrana se había reunido con los representantes de Rashford para negociar un traspaso definitivo, pero su irregular rendimiento en los partidos clave ha modificado la perspectiva interna. Aunque sus condiciones personales no se preveían como un obstáculo, el cuerpo técnico ahora prioriza otros perfiles para el ataque. Este giro se produjo tras un bajón de forma en un momento clave, que llevó al club a buscar alternativas pese a las conversaciones previas sobre un posible contrato de varios años con el jugador cedido por el United.
Las derrotas por KO salen caras
A pesar de sus 12 goles y 13 asistencias en 44 partidos, la falta de impacto de Rashford en eliminatorias clave ha pesado. El delantero de 28 años no marcó en los dos duelos de cuartos de la Champions contra el Atlético ni en la semifinal de Copa. Estas ausencias, sobre todo cuando lideraba el ataque sin Raphinha, han convencido a la directiva del Barcelona de que al delantero le falta la eficacia que exige el proyecto. Por eso Julián Álvarez sigue siendo el objetivo prioritario para el verano, con Víctor Muñoz, del Osasuna, también en la lista.
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Último esfuerzo por el título de liga
Rashford sigue en los planes inmediatos de Hansi Flick, mientras el Barcelona busca su segundo título liguero consecutivo, empezando con la visita del sábado a Getafe. Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y solo seis partidos por jugar, la prioridad es mantener el título antes de un verano de grandes cambios. Rashford, mientras tanto, tiene futuro incierto en Old Trafford, donde su contrato dura hasta 2028, a menos que aparezca otro club dispuesto a pagar lo que pide el United.