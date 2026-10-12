El hombre de 82 años se apresuró a destacar el papel crucial que desempeñó el Barcelona en la trayectoria de Messi y le exigió que salude a la afición independientemente de quién ocupe los despachos del club.

En el pódcast «Solo para cules», Gaspart expresó su frustración: «Leo es un futbolista indiscutible, el mejor del mundo y un gran jugador. Solo hay una cosa que no debe olvidar: el Barcelona es más grande que él, y debería tener cuidado, debería tener cuidado.

«Lo digo por el cariño que, después de tantos años, le tengo a un jugador al que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça: debería tener cuidado. El Barça es más grande que él como individuo».