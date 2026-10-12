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imago-sport-1084364076.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa
Traducido por

«¡El Barcelona es más grande que él!»: El expresidente Joan Gaspart arremete contra Lionel Messi por el retraso del homenaje

L. Messi
Barcelona
Primera División
Inter Miami CF
Major League Soccer

El expresidente del Barcelona Joan Gaspart ha lanzado duras críticas contra Lionel Messi y ha instado al icono argentino a dejar de aplazar su ceremonia oficial de despedida en el Camp Nou. El veterano dirigente ha insistido en que la institución catalana está por encima de cualquier persona y ha advertido al delantero de que no debe condicionar su regreso a las disputas en la directiva.

  • Un exdirigente advierte al legendario delantero argentino

    Gaspart ha arremetido contra Messi por aplazar una y otra vez un homenaje oficial de despedida ante la afición del Camp Nou. El veterano dirigente, que presidía el club catalán cuando el mediapunta ingresó en La Masia, insistió en que el club está por encima de cualquier persona. La fría relación entre Messi y Laporta sigue siendo el principal obstáculo para que reciba una despedida como es debido desde su marcha en 2021.

  • imago-sport-1008975621.jpgXinhua

    Un veterano dirigente exige un regreso incondicional

    El hombre de 82 años se apresuró a destacar el papel crucial que desempeñó el Barcelona en la trayectoria de Messi y le exigió que salude a la afición independientemente de quién ocupe los despachos del club.

    En el pódcast «Solo para cules», Gaspart expresó su frustración: «Leo es un futbolista indiscutible, el mejor del mundo y un gran jugador. Solo hay una cosa que no debe olvidar: el Barcelona es más grande que él, y debería tener cuidado, debería tener cuidado.

    «Lo digo por el cariño que, después de tantos años, le tengo a un jugador al que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça: debería tener cuidado. El Barça es más grande que él como individuo».

  • Dura amenaza de boicot tras un ultimátum

    Gaspart advirtió de que se le está agotando la paciencia y prometió boicotear cualquier homenaje si el delantero insiste en esperar a un cambio en la dirección del club.

    Durante su intervención en el mismo pódcast, el expresidente rechazó cualquier condicionante político: «Es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no diré en qué porcentaje, gracias al Barça. Por tanto, no puede olvidarlo. Por eso todavía le estoy dando un margen, pero llegará un día en que empezará a molestarme que el señor Messi ponga el más mínimo obstáculo para venir al Barça a despedirse de la afición».

    «Sea quien sea el presidente, sea quien sea el presidente, tiene que venir a despedirse del Barça. Si Leo Messi solo viene a despedirse el día que Laporta ya no esté aquí, y se niega a venir porque Laporta es el presidente, yo no le haría un homenaje. ¿Quién se cree que es para condicionar su venida a Barcelona a que Laporta esté o no? Si Laporta no estuviera allí [por esa condición], yo no asistiría a ese homenaje».

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    El veterano creador de juego pone fin a su etapa con la selección

    Messi puso fin recientemente a su carrera internacional con Argentina tras una victoria por 3-0 ante Benín el martes 6 de octubre. El creador de juego, de 39 años, centra ahora toda su atención en los compromisos que le quedan con el Inter Miami en Estados Unidos, donde tiene contrato hasta finales de 2028. Mientras tanto, el Barcelona sigue esperando el visto bueno definitivo de su ídolo para que por fin pueda celebrarse su despedida, aplazada desde hace tiempo.

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