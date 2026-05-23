El Lyon, dirigido por el exentrenador del Barça Jonatán Giraldez, empezó mejor el partido en Noruega y creyó adelantarse a los 14 minutos cuando Lindsey Heaps aprovechó el rebote del cabezazo de Wendie Renard. Sin embargo, el VAR anuló el gol por fuera de juego.

La parada de Cata Coll ante el primer remate de Renard fue la primera de muchas; la más brillante llegó justo antes del descanso, cuando Selma Bacha lanzó una falta con efecto por encima de la barrera, pero la portera española voló para despejar el peligro.

Aun así, el Barça respondió: Alexia Putellas envió fuera un remate tras una jugada de Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor intentó superar a Endler con un globo que se marchó desviado. Señales de que las campeonas de España, pese a su mal momento, mejorarían tras el descanso.