El Barcelona emitió una advertencia sobre el traspaso de Marcus Rashford, mientras el candidato a la presidencia busca alternativas
Rashford ha tenido un buen rendimiento, pero su futuro aún no está garantizado.
Rashford ha demostrado ser un miembro muy útil de la plantilla de Hansi Flick esta temporada, jugando en la línea delantera y marcando goles importantes en La Liga y la Champions League. Existe la opción de fichar al jugador de 28 años de forma permanente por solo 26 millones de libras como parte de su contrato de cesión por una temporada, aunque el futuro del internacional inglés sigue siendo incierto a pesar de los informes anteriores que apuntaban al fuerte deseo del Barcelona de ficharlo de forma permanente.
Las próximas elecciones presidenciales del Barça tendrán lugar el 15 de marzo de 2026, tras un segundo mandato de cinco años con Joan Laporta al frente. Aunque el técnico de 63 años se presentará a la reelección, se enfrentará a tres rivales: Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria.
En una reciente entrevista con ESPN, mientras continúa su campaña presidencial, Vilajoana abordó el futuro de Rashford en el Camp Nou y sugirió que el Barcelona debería considerar opciones «internas» antes de comprometerse a fichar al delantero de forma permanente. Citó al extremo de 19 años Virgili como una opción alternativa, ya que el Barça tiene una cláusula de recompra sobre la joven estrella del Mallorca tras su venta por 3,5 millones de euros (3 millones de libras esterlinas/4,1 millones de dólares) el verano pasado.
Vilajoana expresa su deseo de considerar alternativas a Rashford.
Vilajoana declaró a ESPN: «Soy de los que creen que siempre hay que mirar primero dentro de la propia casa, como siempre he dicho, y luego mirar fuera, dependiendo de las características de los jugadores que se tienen.
Por ejemplo, quiero poner el caso de Jan Virgili, que actualmente juega en el Mallorca. Es un gran extremo. Quizás consideraría [ejercer la cláusula para volver a ficharlo] como una opción, por ejemplo, en lugar de pagar la cláusula de Rashford.
«Dicho esto, no es solo el presidente quien llega y toma la decisión. El presidente llega, pone las cosas sobre la mesa, se barajan alternativas, se debate y se toma una decisión.
Lo que tengo claro es que si [fichar a Rashford] se considera la mejor decisión desde el punto de vista deportivo, habrá dinero para hacerlo realidad».
¿Kane al Barcelona en verano?
El futuro de Rashford no fue el único tema tratado por Vilajoana, quien también propuso la idea de fichar a Harry Kane para el Barcelona en verano. El futuro a largo plazo del capitán de Inglaterra en el Bayern de Múnich sigue siendo incierto y Vilajoana, de 53 años, que en su juventud formó parte de la famosa cantera del Barça, La Masía, afirmó que cree que Kane estaría interesado en fichar por el Camp Nou.
«Lo que nos falta es un delantero», dijo. «Un delantero centro capaz de enlazar el juego, pero que también sea letal en el área.
Hay uno. De hecho, ya hemos establecido contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane.
Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retrasar su posición para enlazar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador.
«Además, sé que le gusta el Barcelona», añadió. «De hecho, hay muy pocos jugadores a los que no les guste el Barcelona. Así que es cuestión de hablarlo, obviamente».
Los próximos meses serán importantes para Rashford, que busca asegurar su futuro.
Rashford espera que desempeñar un papel clave en el Barcelona en los últimos meses de la temporada le ayude a conseguir un traspaso definitivo a Cataluña en verano.
Se ha rumoreado que podría volver al Manchester United si Michael Carrick se queda en el club la próxima temporada, pero, según se informa, Rashford se ha adaptado bien a Barcelona y está interesado en quedarse en el club a largo plazo. Los comentarios de Vilajoana sugieren que, tal y como están las cosas, el futuro del delantero está lejos de estar garantizado.
