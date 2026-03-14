El Barcelona elabora un nuevo plan para retener a Marcus Rashford, ante las dificultades para pagar la cláusula de rescisión de 30 millones de euros, ya que el jugador cedido por el Manchester United está desesperado por quedarse en España

El deseo de retener a Rashford se debe a la visión táctica de Flick. Según se ha informado, el entrenador alemán ha comunicado a la directiva que el extremo es indispensable para su proyecto. Rashford ha correspondido a esa confianza con una temporada muy productiva, en la que ha sumado 10 goles y 13 asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones.

«Intento hablar con todos los jugadores cuando no son convocados, y la última vez que hablé con él me respondió: “Jefe, no tiene que explicarme sus decisiones”», dijoFlick sobre Rashford a finales del año pasado. «“Lo más importante es el equipo. Tenemos que ganar los tres puntos. El resto no es tan importante”».

Las actuaciones de Rashford también han llamado la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Tras perder su puesto bajo el anterior régimen, Rashford regresó a la escena internacional el pasado septiembre y sigue compitiendo por un puesto en la convocatoria de los Tres Leones para el Mundial de 2026. Según se informa, el jugador cree que permanecer en el Camp Nou es crucial para mantener su puesto en la selección nacional.