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Muhammad Zaki
Traducido por

El Barcelona denuncia al PSG ante la UEFA por un tifo de Halloween «agresivo» con una motosierra y un escudo destrozado en un duelo de la Champions League

Barcelona
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Barcelona

El Barcelona habría presentado una queja ante la UEFA por una polémica exhibición de los aficionados durante su visita a la capital francesa en la Champions League. El club catalán quedó indignado después de que los seguidores del Paris Saint-Germain desplegaran un tifo de temática de terror con imágenes explícitas antes del encuentro europeo del martes por la noche.

  • Motosierras y pirotecnia en el Parque de los Príncipes

    Antes del inicio del partido en París, los aficionados locales situados detrás de una de las porterías desplegaron una pancarta gigantesca de temática de terror. En ella aparecía una persona enmascarada que utilizaba una motosierra para destrozar el escudo del Barcelona. La imagen iba acompañada de un mensaje amenazante: «Masacre al estilo parisino».

    Los aficionados intensificaron el ambiente intimidatorio al encender material pirotécnico para simular las chispas que salían de la hoja de la motosierra. Según ESPN, el carácter agresivo de la exhibición previa al partido provocó el malestar de la delegación visitante y llevó al Barcelona a denunciar al campeón de Francia ante el organismo rector del fútbol europeo.



  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Crece la lista de bajas costosas en París

    Pese al espectáculo sobre el césped, el encuentro resultó muy duro físicamente para ambos equipos. El Paris Saint-Germain perdió a Ousmane Dembele por un posible problema en el muslo antes de cumplirse los primeros 20 minutos, lo que obligó a Ferran Torres a entrar en juego contra su antiguo club.

    La situación empeoró en la segunda parte con un caótico doble contratiempo para los locales. Khvicha Kvaratskhelia necesitó la asistencia de los servicios médicos tras hacerse daño en la rodilla en una disputa aérea con Xavi Espart, mientras que el capitán del equipo, Marquinhos, también tuvo que abandonar el campo en esa misma jugada.

    El Barcelona tampoco salió indemne de un partido tan exigente físicamente. Dani Olmo solo aguantó 27 minutos antes de sufrir un golpe y Fermin Lopez tuvo que sustituirle en un frenético inicio de partido.


  • El PSG pone fin al inicio perfecto del Barcelona

    En medio del caos en las gradas y en la enfermería, el PSG logró una victoria por 4-2 en la que mostró una gran eficacia para mantener su pleno de victorias en la Champions League. Desire Doue abrió el marcador con un disparo raso que puso el broche a una primera parte dominada por el PSG. En los primeros 45 minutos, el Barcelona recibió 10 remates a puerta, su peor registro defensivo en una sola parte desde la temporada 2003-04.

    El conjunto catalán reaccionó con valentía e igualó el marcador en dos ocasiones por medio de Xavi Espart y Lamine Yamal. Sin embargo, los goles de Vitinha y Fabian Ruiz en los últimos minutos aseguraron los tres puntos al vigente campeón de Europa.

    El resultado en el Parque de los Príncipes supuso la primera derrota de la temporada para el Barcelona. Además, puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas del líder de LaLiga.


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    Los grandes duelos de las competiciones nacionales cobran protagonismo

    Ambos gigantes afrontan este fin de semana exigentes pruebas en sus respectivas ligas tras sus agotadores compromisos europeos. El Barcelona debe recuperarse rápidamente en lo físico y en lo mental antes de recibir a su eterno rival, el Real Madrid, en un Clásico muy esperado.

    Mientras tanto, el PSG se enfrenta al Lyon en un duelo en lo alto de la tabla de la Ligue 1. Luis Enrique tendrá que introducir numerosos cambios para mantener la buena marcha de su equipo mientras espera los resultados de las evaluaciones médicas de varios titulares clave.

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