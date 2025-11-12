El Barcelona decide que Harry Kane es el 'reemplazo ideal' para Robert Lewandowski y podría activar la cláusula de rescisión de £57 millones de la estrella del Bayern Munich

Kane no es el único jugador que está siendo vinculado con un movimiento a Barcelona para reemplazar a Lewandowski. Se piensa que el astro del Atlético de Madrid, Julian Alvarez, también es un objetivo, mientras que se dice que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, está "obsesionado" con tratar de traer a Erling Haaland al club. Más recientemente, también se ha mencionado a Etta Eyong como una opción de bajo costo, debido a los continuos problemas financieros del Barça.

Mientras tanto, Lewandowski, ahora con 37 años, ha hablado sobre su futuro mientras está en servicio internacional con Polonia e insiste en que aún no ha decidido su próximo movimiento. Dijo a los reporteros: "Todavía no sé la respuesta. Por eso no tengo prisa, estoy en paz conmigo mismo. Y eso es lo más importante. Incluso si, por ejemplo, el club me contactara ahora, todavía no respondería a esa pregunta. Porque también tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y, por el momento, no espero nada más".

Lewandowski ha tenido que aceptar un papel reducido en Barcelona en la temporada 2025-26, debido a una lesión y con Ferran Torres ganando protagonismo, pero sigue siendo el máximo goleador del equipo actualmente. El veterano delantero tiene siete goles en nueve encuentros de La Liga, lo que también significa que solo Kylian Mbappe ha marcado más veces que Lewandowski en la máxima categoría de España en 2025-26.