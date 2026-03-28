El Barcelona deberá elegir entre dos objetivos defensivos, ya que el campeón de La Liga tiene en el punto de mira a estrellas del Tottenham y del Inter

Según el diario español AS, Alessandro Bastoni se ha convertido en uno de los principales candidatos para el gigante catalán. La estrella del Inter, de 26 años, es un defensa central zurdo que ya ha demostrado su valía al más alto nivel, tras haber acumulado casi 300 partidos con los nerazzurri y 41 convocatorias con la selección italiana. El Barcelona conoce bien su calidad, ya que se enfrentó a él durante la impresionante trayectoria del Inter en la Liga de Campeones la temporada pasada.

Sin embargo, hacerse con los servicios del italiano no será fácil. Con un contrato que se extiende hasta 2028, el Inter se encuentra en una posición negociadora muy sólida. A menos que el Barcelona pueda incluir jugadores como parte de un intercambio, las exigencias económicas del club de la Serie A podrían suponer un obstáculo importante para la directiva blaugrana.