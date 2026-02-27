El Barcelona debe ser «perfecto» para vencer al Newcastle, según su director Deco, que quiere repetir la victoria anterior en la Liga de Campeones contra los hombres de Eddie Howe

La victoria por 2-1 en Tyneside a principios de la temporada sirve como referencia para este equipo del Barcelona, que busca volver a consolidarse como una fuerza dominante en Europa. Al repasar la campaña hasta ahora, señaló que, aunque el equipo ha mostrado destellos de brillantez contra la élite europea, debe evitar los errores en la segunda parte que le han costado caro en otros partidos importantes contra equipos como el PSG.

«El partido contra el Newcastle ha sido uno de los mejores que hemos jugado en toda la temporada, tanto a nivel defensivo como ofensivo y en el control del juego. Contra el PSG también jugamos bien, aunque en la segunda parte bajamos el nivel. El de Newcastle fue perfecto y eso significa que, si queremos pasar, tendremos que hacerlo a la perfección. Será un partido muy difícil contra una de las mejores aficiones del mundo, que empuja mucho y da energía a los jugadores», declaró Deco durante su análisis del sorteo.