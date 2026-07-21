Según SPORT, el Barcelona negociará pronto con el entorno de Laporte para ficharlo. El defensa central, de 32 años, fue clave en la selección campeona del Mundial, lo que impresionó a la directiva.

Zurdo y con contrato hasta 2028, el central regresó al Athletic en 2025 procedente del Al-Nassr por 10 millones de euros. Deco ya inició contactos durante la gira por Estados Unidos y ambas partes pactaron reanudarlos tras el torneo. El Barça está dispuesto a cerrar el fichaje.



