El Barca se desempeñó admirablemente sin él contra el Slavia Praga, con Fermin Lopez impresionando nuevamente después de haber anotado previamente un hat-trick en la Liga de Campeones contra el Olympiacos en octubre, con el joven de 22 años superando la cifra de doble dígito en goles en todas las competiciones esta temporada.

Flick llenó de elogios al graduado de la academia Masia, diciendo: “Fermin es un jugador fantástico. Fue importante para él y el club que se quedara aquí el pasado verano porque se formó en Barcelona, vive para el Barca. Aprecio mucho lo que vi hoy.”

El Barca ha subido al noveno lugar en la tabla de la Liga de Campeones, con los ocho primeros clasificándose automáticamente para los últimos 16. Les queda un juego para entrar en ese grupo, con el FC Copenhague viajando al Camp Nou el 28 de enero.

Flick está ansioso por ver a su equipo prevalecer en ese enfrentamiento, con la expectativa de que la victoria asegurará que los Blaugrana sigan en movimiento ascendente y eviten la necesidad de un playoff para mantener vivos sus sueños continentales.

Flick dijo: “No será fácil vencer al Copenhague. No sabemos si Ferran [Torres] estará de vuelta, tal vez Pedri no juegue ahora, Frenkie [de Jong] estará suspendido. Pero recuperaremos a Lamine [Yamal], es cierto, y tenemos una buena oportunidad de entrar en los ocho primeros. No comenzamos bien la Liga de Campeones, pero con un juego restante, tenemos una oportunidad de estar donde queremos estar todavía.”