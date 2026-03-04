Getty Images
El Barcelona confirma una doble lesión en los isquiotibiales, ya que Alejandro Balde sufre un revés tras sustituir a Jules Koundé en el choque contra el Atlético de Madrid
Una doble lesión empañó la eliminación de la copa.
La noche comenzó mal para el equipo de Hansi Flick cuando Koundé se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el primer cuarto de hora. Balde salió del banquillo para cubrir su baja, pero la noche del internacional español terminó con una frustración similar, ya que tampoco pudo completar el partido. Aunque el Barcelona se aseguró una victoria por 3-0 esa noche, el resultado fue agridulce, ya que finalmente quedó eliminado de la competición por un marcador global de 4-3, lo que dejó al club con el coste físico de una batalla de alta intensidad contra los hombres de Diego Simeone.
Informes médicos detallados publicados
Tras una serie de pruebas clínicas realizadas en las instalaciones médicas del club el miércoles por la mañana, se ha revelado el alcance total de la lesión. El Blaugrana ha emitido un comunicado oficial para informar a los aficionados sobre el estado de Koundé, en el que se señala que el francés estará de baja durante un periodo indeterminado. El comunicado del club dice lo siguiente: «Tras las pruebas realizadas el miércoles a los jugadores Jules Koundé y Alejandro Balde, se ha revelado que el defensa francés presenta una lesión en el tercio medio del músculo bíceps femoral de la pierna izquierda. Su recuperación determinará su regreso a la acción».
Si bien el plazo de recuperación de Koundé sigue siendo incierto, el diagnóstico de Balde es mucho más definitivo y supone un importante quebradero de cabeza táctico para el cuerpo técnico. El joven lateral izquierdo, que ha sido una pieza fundamental en el juego ofensivo del Barça esta temporada, estará un mes en las gradas. El club confirmó: «El lateral izquierdo Balde tiene una lesión en el músculo bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Se espera que su recuperación dure unas cuatro semanas». Esto significa que Flick tendrá que reinventar su zaga para varios partidos clave en las competiciones nacionales y europeas.
Una noche caótica en el Camp Nou
La secuencia de acontecimientos del martes puso de manifiesto la mala suerte que está azotando actualmente al equipo azulgrana. La salida de Koundé en el minuto 13 trastocó el plan de juego inicial, lo que obligó a una reorganización inmediata. Tras dar un impulso al equipo tras su entrada, la noche de Balde terminó prematuramente en el minuto 71, lo que obligó a otra sustitución, ya que Ronald Araujo tuvo que salir al campo para terminar el partido. La pérdida de dos piezas clave en defensa en un solo partido de 90 minutos ha dejado al líder de La Liga, el Barça, vulnerable en la zaga en una fase crucial de la temporada.
Las lesiones llegan en un momento en el que el Barcelona está haciendo malabarismos con un calendario exigente, y la pérdida de la velocidad de Balde y la versatilidad de Koundé se notará mucho. Con el final de la temporada acercándose, tener a dos titulares importantes fuera de combate para los próximos partidos es un escenario que Flick habría querido evitar a toda costa.
De vuelta al trabajo en el campo de entrenamiento
A pesar de las malas noticias procedentes de la enfermería, el resto de la plantilla regresó al campo de entrenamiento el miércoles para una sesión de recuperación programada. El ambiente en la Ciutat Esportiva era una mezcla de concentración y adaptación, ya que los jugadores que disputaron el partido contra el Atlético realizaron trabajo en el gimnasio. Mientras tanto, varios jugadores secundarios y aquellos que están recuperando su forma física, como Gavi, Eric García y Marc Casado, se sometieron a una dura sesión sobre el césped. Curiosamente, Robert Lewandowski también participó en la sesión, aunque su participación requirió precauciones adicionales tras su reciente traumatismo facial.
Mientras el Barça se prepara para su próximo partido de liga contra el Athletic Club, la atención se centra en cómo la plantilla compensará la ausencia de la pareja. Con el Newcastle United en el horizonte en la Liga de Campeones, la presión recae sobre los defensas restantes para que den un paso al frente y garanticen que la lucha por el título siga su curso a pesar de estos importantes contratiempos.
