El Barcelona confirma una doble lesión en los isquiotibiales, ya que Alejandro Balde sufre un revés tras sustituir a Jules Koundé en el choque contra el Atlético de Madrid

Tras una serie de pruebas clínicas realizadas en las instalaciones médicas del club el miércoles por la mañana, se ha revelado el alcance total de la lesión. El Blaugrana ha emitido un comunicado oficial para informar a los aficionados sobre el estado de Koundé, en el que se señala que el francés estará de baja durante un periodo indeterminado. El comunicado del club dice lo siguiente: «Tras las pruebas realizadas el miércoles a los jugadores Jules Koundé y Alejandro Balde, se ha revelado que el defensa francés presenta una lesión en el tercio medio del músculo bíceps femoral de la pierna izquierda. Su recuperación determinará su regreso a la acción».

Si bien el plazo de recuperación de Koundé sigue siendo incierto, el diagnóstico de Balde es mucho más definitivo y supone un importante quebradero de cabeza táctico para el cuerpo técnico. El joven lateral izquierdo, que ha sido una pieza fundamental en el juego ofensivo del Barça esta temporada, estará un mes en las gradas. El club confirmó: «El lateral izquierdo Balde tiene una lesión en el músculo bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Se espera que su recuperación dure unas cuatro semanas». Esto significa que Flick tendrá que reinventar su zaga para varios partidos clave en las competiciones nacionales y europeas.