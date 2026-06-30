Este verano varios contratos del Barça vencían, y las salidas más destacadas —Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle— se confirmaron antes de que acabara la temporada, lo que permitió a las jugadoras despedirse de la afición. La situación de Paralluelo, sin embargo, seguía sin estar clara. En abril, Marc Vives, director de fútbol femenino, confirmó en 3Cat que el club deseaba su continuidad, y desde entonces las negociaciones han sido constantes.

La actuación de la jugadora de 22 años en la final de la Liga de Campeones amplió aún más el interés. Ver a la delantera marcar dos goles brillantes que aseguraron al Barça su cuarto título de la UWCL, llevando el marcador de 2-0 a 4-0 en los últimos compases, dio la sensación de ser una actuación capaz de poner aún más en alerta a los grandes clubes, y el modo en que el interés por ella parece haberse intensificado desde entonces parece haber confirmado esa sospecha.

Según The Athletic, sus pretensiones salariales rondan el millón de libras al año, cifra que la oferta del Barça no alcanzaba. Tras meses de negociaciones, el martes se anunció su salida. En un comunicado, el club le agradeció su compromiso y le deseó suerte en su nueva etapa.