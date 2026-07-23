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El Barcelona confirma el fichaje de Karim Adeyemi con un contrato a largo plazo, mientras que el Borussia Dortmund explica por qué aceptó vender a su delantero estrella
Los catalanes fichan a un delantero alemán
El Barcelona ha fichado a Adeyemi, procedente del Dortmund, con un contrato de cinco años hasta 2031. El delantero de 24 años es el segundo refuerzo del verano tras Gordon y llega para reforzar una delantera afectada por las salidas de Lewandowski y Rashford. Conocido por su velocidad, marcó 36 goles en 146 partidos en sus cuatro años en el Dortmund.
- Sven Simon
El Dortmund explica la venta de jugadores de este verano
El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, ha explicado la venta de su delantero estrella, quien entraba en el último año de contrato. En la web delclub, Ricken afirmó que el acuerdo satisfizo a todas las partes tras el deseo del jugador de fichar por el Camp Nou.
Declaró: «Karim ha sido clave en el Borussia Dortmund los últimos cuatro años y llegamos a la final de la Liga de Campeones en 2024. Este verano acordamos que ambos buscábamos nuevos caminos. Cuando nos comunicó su deseo de fichar por el FC Barcelona, dimos el visto bueno tras valorar los intereses del club. Le deseamos a Karim y a su familia lo mejor».
Adeyemi se despide del Westfalenstadion
Este traspaso pone fin a la etapa de Adeyemi en el Westfalenstadion desde que llegó procedente del Red Bull Salzburgo en 2022, una etapa en la que destacó por su papel fundamental en el camino del Dortmund hacia la final de la Liga de Campeones de 2024.
El jugador ha dirigido un emotivo mensaje de despedida a la directiva y a la afición del BVB: «Me gustaría dar las gracias al Borussia Dortmund por estos cuatro años fantásticos. Al club, a mis compañeros y a la afición, que con su apoyo hicieron que cada partido fuera especial. Le deseo al BVB todo lo mejor para el futuro».
- Getty Images Sport
El Flick incorpora a un delantero polivalente
El reencuentro con Hansi Flick, quien le hizo debutar con Alemania en 2021, ayudará a Adeyemi a adaptarse rápido al sistema del Barcelona. Su llegada aporta flexibilidad en ataque, pues puede actuar como extremo o delantero centro, mientras la directiva sigue buscando fichar a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.
Mientras tanto, el Barça afina los últimos detalles de la pretemporada antes de defender el título de La Liga 2026-27.
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