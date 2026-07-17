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Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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El Barcelona busca al sustituto de Álvarez y vuelve a mostrar interés por la estrella del Al-Nassr

Fichajes
J. Duran
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1ª División
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Al Nasr FC
Julián Álvarez
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España
Arabia Saudí

El Barcelona busca fichar uno o dos delanteros este mercado tras la salida de Robert Lewandowski y la posible marcha de Ferran Torres al PSG.

Su prioridad es Julián Álvarez, del Atlético, aunque la operación se ha complicado. 

La próxima semana se decidirá si el Atlético cede al jugador, mientras el director deportivo, Deco, analiza otras opciones.

Según Sport, el colombiano Juan Durán, del Al-Nassr, es uno de los nombres que se han planteado.

El Benfica, sin embargo, está mejor posicionado tras un primer acercamiento del Barça.

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    John Duran busca un nuevo destino

    John Duran se marcha de la Liga Roshen de Arabia Saudí por no adaptarse.

    El Al-Nassr lo fichó en el mercado de invierno de 2025 procedente del Aston Villa por 80 millones de euros, tras brillar en la Premier League.

    En aquel momento, Deco se reunió con el agente del colombiano para ficharlo por el Barcelona, pero el jugador optó por la liga saudí. 

    Su paso por el Al-Nassr fue breve: jugó pocos partidos antes de ser cedido al Zenit y luego al Fenerbache, donde mostró parte de su potencial.

    En las últimas semanas, el Al-Nassr autorizó a los representantes del colombiano a buscarle nuevo equipo y ya conversan con varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona, por la relación previa entre ambas partes.

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  • Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    El Benfica se suma a las negociaciones

    El Benfica ha recibido una oferta por el jugador y analiza los términos del acuerdo. Responsables del club viajarán a Arabia Saudí para cerrar una cesión con opción de compra, si se pacta el salario del futbolista.

    Los informes indican que John Duran podría salir cedido del Al-Nassr con opción de compra, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para otros clubes.

    El jugador, de 22 años, quiere regresar a Europa para relanzar su carrera, interrumpida tras su paso por Arabia Saudí, gracias a sus cualidades físicas y técnicas.

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