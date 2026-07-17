El Barcelona busca al sustituto de Álvarez y vuelve a mostrar interés por la estrella del Al-Nassr

El Barcelona busca fichar uno o dos delanteros este mercado tras la salida de Robert Lewandowski y la posible marcha de Ferran Torres al PSG.

Su prioridad es Julián Álvarez, del Atlético, aunque la operación se ha complicado.

La próxima semana se decidirá si el Atlético cede al jugador, mientras el director deportivo, Deco, analiza otras opciones.

Según Sport, el colombiano Juan Durán, del Al-Nassr, es uno de los nombres que se han planteado.

El Benfica, sin embargo, está mejor posicionado tras un primer acercamiento del Barça.