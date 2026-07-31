La RFEF ha abierto oficialmente un expediente disciplinario extraordinario contra el Barcelona, según Marca. Esta medida llega después de una denuncia formal presentada por el Atleti el 30 de junio en relación con el intento del club catalán de fichar a Alvarez. El conjunto rojiblanco alega que el Barça inició contactos con el delantero de 26 años fuera del periodo legal permitido por la normativa deportiva.

Alvarez está actualmente vinculado al conjunto madrileño con un contrato de larga duración que se extiende hasta junio de 2030. Ambos clubes ya han sido notificados formalmente del procedimiento disciplinario. Deberán presentar sus respectivas alegaciones y versiones de los hechos antes de que los organismos competentes emitan una resolución definitiva.