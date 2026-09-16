¡El Barcelona ata al ‘Haaland del Nilo’! La joven promesa egipcia Hamza Abdelkarim firma un nuevo contrato de larga duración con una enorme cláusula de rescisión

El joven delantero ha suscitado elogiosas comparaciones con el talismán del Manchester City, Erling Haaland, lo que le ha valido el llamativo apodo de «el Haaland del Nilo». Lejos de esquivar el peso de esas expectativas, Abdelkarim está aceptando activamente su vínculo con el prolífico noruego.

«Cuando alguien me pregunta en qué jugadores me fijo y de cuáles aprendo, creo que Haaland es un delantero increíble», declaró Abdelkarim a los periodistas tras su renovación de contrato. «Tiene muchísimas virtudes. Siempre que le veo, encuentro algo que puedo aprender de él y algo que puedo hacer para mejorar mi juego».

Y añadió: «Todos sabemos lo bueno que es marcando goles. Siempre está en el lugar adecuado. Eso es algo de lo que se puede aprender. Entiendo por qué decís que soy el Haaland del Nilo».



