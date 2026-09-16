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¡El Barcelona ata al ‘Haaland del Nilo’! La joven promesa egipcia Hamza Abdelkarim firma un nuevo contrato de larga duración con una enorme cláusula de rescisión
Recompensar un rápido ascenso
El Barcelona ha asegurado el futuro a largo plazo del prometedor delantero Abdelkarim, de 18 años, al renovarle con un nuevo contrato que se extiende hasta el verano de 2030. Este nuevo acuerdo llega apenas unos meses después de que el gigante catalán hiciera permanente su fichaje procedente del club egipcio Al Ahly por 1,5 millones de euros en junio. Su contrato anterior expiraba originalmente en 2029.
Tras un fulgurante inicio junto al primer equipo, la cúpula blaugrana actuó con rapidez para actualizar esas condiciones. Abdelkarim ha recibido un aumento salarial significativo, mientras que su cláusula de rescisión ha sido elevada hasta una cifra imponente superior a los 100 millones de euros, según ESPN, para protegerle de forma agresiva frente a posibles pretendientes.
- ZUMA Press Wire
Asumiendo las comparaciones con Haaland
El joven delantero ha suscitado elogiosas comparaciones con el talismán del Manchester City, Erling Haaland, lo que le ha valido el llamativo apodo de «el Haaland del Nilo». Lejos de esquivar el peso de esas expectativas, Abdelkarim está aceptando activamente su vínculo con el prolífico noruego.
«Cuando alguien me pregunta en qué jugadores me fijo y de cuáles aprendo, creo que Haaland es un delantero increíble», declaró Abdelkarim a los periodistas tras su renovación de contrato. «Tiene muchísimas virtudes. Siempre que le veo, encuentro algo que puedo aprender de él y algo que puedo hacer para mejorar mi juego».
Y añadió: «Todos sabemos lo bueno que es marcando goles. Siempre está en el lugar adecuado. Eso es algo de lo que se puede aprender. Entiendo por qué decís que soy el Haaland del Nilo».
Un verano revelación en todos los frentes
La trayectoria de Abdelkarim durante el último año ha sido poco menos que meteórica. Reclutado inicialmente para el equipo reserva el pasado enero, pasó la segunda mitad de la temporada teniendo un papel destacado en el Sub-19. Sin embargo, su perfil se disparó durante el verano después de debutar con la selección absoluta en mayo. Posteriormente participó en cuatro de los cinco partidos de Egipto en el Mundial antes de que Egipto fuera eliminada por Argentina en octavos de final.
Al optar por regresar a Cataluña con muy poco tiempo de vacaciones, el adolescente aprovechó su oportunidad para impresionar al nuevo entrenador Hansi Flick. Un sólido balance de cuatro goles en cinco amistosos de pretemporada consolidó su lugar en el primer equipo, lo que finalmente le llevó a debutar en La Liga contra el Rayo Vallecano en agosto.
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Luchando por minutos en un ataque repleto de talento
Tras haber sido incluido en todas las convocatorias de partido de las seis primeras jornadas del Barcelona esta temporada, Abdelkarim debe tener ahora paciencia mientras se abre camino en una delantera con una gran acumulación de efectivos. Actualmente es el tercer delantero centro puro en la jerarquía, por detrás de Raphinha y Gabriel Jesus.
Flick también cuenta con una enorme flexibilidad táctica en el último tercio, ya que Dani Olmo, Anthony Gordon, Fermin Lopez y Karim Adeyemi pueden actuar por dentro. El prodigio egipcio tendrá que aprovechar al máximo sus minutos desde el banquillo para escalar en el orden de preferencia y consolidarse como una presencia habitual en el Camp Nou.
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