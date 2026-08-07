El Barcelona asesta el golpe de gracia: el fichaje del siglo se convierte en la peor pesadilla del Real Madrid

En un giro que podría redibujar los contornos de la competencia entre los dos gigantes del fútbol español, Rodri asestó un duro golpe al Real Madrid tras rechazar la idea de fichar por el Santiago Bernabéu, prefiriendo incorporarse al Barcelona en una operación que podría convertirse en una de las más destacadas de los últimos años.

El club blanco era considerado el candidato con más opciones de devolver al centrocampista español a la capital, pero el Barcelona logró darle la vuelta a la ecuación en los últimos días, convirtiendo al Camp Nou en el destino más cercano para el ganador del Balón de Oro, en una operación que se espera se cierre por una cantidad inferior al valor de mercado del jugador, dado que entra en el último año de su contrato con el Manchester City.

En un movimiento sorprendente, Rodri resolvió su situación eligiendo al Barcelona en detrimento del Real Madrid, pese a la creencia generalizada de que el club blanco contaba con una clara ventaja en la carrera por su fichaje, según informó el portal "Goal".

El Real Madrid había reavivado su antiguo interés por el jugador del Manchester City tras el destacado nivel que ofreció con la selección española en el Mundial, pero el Barcelona se movió en silencio antes de lograr arrebatar la operación, con lo que el jugador se acerca a vestir la camiseta catalana en lugar de la del conjunto merengue.

Las previsiones apuntan a que el valor de la operación será relativamente bajo, debido a que solo resta una temporada en el contrato del jugador con el Manchester City, lo que ha convertido la operación en una oportunidad poco frecuente que no se puede dejar escapar.