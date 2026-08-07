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Karim Malim

Traducido por

El Barcelona asesta el golpe de gracia: el fichaje del siglo se convierte en la peor pesadilla del Real Madrid

Rodri
J. Mourinho
H. Flick
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Rodri sacude el mercado: estuvo cerca del Bernabéu y acabó en el Camp Nou

En un giro que podría redibujar los contornos de la competencia entre los dos gigantes del fútbol español, Rodri asestó un duro golpe al Real Madrid tras rechazar la idea de fichar por el Santiago Bernabéu, prefiriendo incorporarse al Barcelona en una operación que podría convertirse en una de las más destacadas de los últimos años.

El club blanco era considerado el candidato con más opciones de devolver al centrocampista español a la capital, pero el Barcelona logró darle la vuelta a la ecuación en los últimos días, convirtiendo al Camp Nou en el destino más cercano para el ganador del Balón de Oro, en una operación que se espera se cierre por una cantidad inferior al valor de mercado del jugador, dado que entra en el último año de su contrato con el Manchester City.

En un movimiento sorprendente, Rodri resolvió su situación eligiendo al Barcelona en detrimento del Real Madrid, pese a la creencia generalizada de que el club blanco contaba con una clara ventaja en la carrera por su fichaje, según informó el portal "Goal".

El Real Madrid había reavivado su antiguo interés por el jugador del Manchester City tras el destacado nivel que ofreció con la selección española en el Mundial, pero el Barcelona se movió en silencio antes de lograr arrebatar la operación, con lo que el jugador se acerca a vestir la camiseta catalana en lugar de la del conjunto merengue.

Las previsiones apuntan a que el valor de la operación será relativamente bajo, debido a que solo resta una temporada en el contrato del jugador con el Manchester City, lo que ha convertido la operación en una oportunidad poco frecuente que no se puede dejar escapar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una oportunidad que no se repite

    No es habitual que se presente la oportunidad de fichar al mejor mediocentro defensivo del mundo, especialmente cuando está disponible por un precio muy inferior a su valor deportivo.

    Y pese a que el Manchester City continúa con sus intentos de convencer al jugador para que renueve su contrato, los últimos informes confirman la disposición del club inglés a aceptar una oferta que supere ligeramente los 60 millones de libras esterlinas (81 millones de dólares), con el fin de evitar perderlo gratis al término de la temporada.

    Rodri había mostrado durante los últimos meses su deseo de regresar a España, especialmente tras el final de la era de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, algo que reforzó su sensación de que había llegado el momento de afrontar un nuevo reto, tal y como ocurrió con varias estrellas del equipo en el último periodo, como John Stones y Bernardo Silva.

    El jugador, de 30 años, es consciente de que le quedan pocos años para ofrecer su mejor nivel, algo que le hace estar decidido a elegir el proyecto deportivo más adecuado para completar su trayectoria.

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    El Barcelona aprovecha la ocasión perfecta

    En un principio, parecía que el Real Madrid tenía una gran ventaja para cerrar el fichaje, pero el Barcelona aprovechó los acontecimientos de los últimos días y se movió con rapidez para entrar con fuerza en las negociaciones.

    Y mientras el Real Madrid no logró alcanzar un acuerdo definitivo ni con el Manchester City ni con el jugador respecto a los términos personales, el Barcelona abrió canales de comunicación directa con ambas partes, acercándose así a cerrar el fichaje.

    El interés del club catalán vino motivado también por la grave lesión que sufrió el neerlandés Frenkie de Jong durante el Mundial, tras padecer una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, una lesión que se prevé que lo mantenga alejado de los terrenos de juego durante unos cuatro meses, con la posibilidad de que se someta a una operación quirúrgica.

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    El proyecto de Flick decide la cuestión

    Pronto quedó claro que Rodri se inclina por fichar por el Barcelona, ya que considera que el proyecto deportivo que dirige el entrenador Hansi Flick encaja a la perfección con su estilo de juego.

    Según lo publicado por el diario The Athletic, el jugador se siente atraído por la filosofía del equipo, basada en la posesión y la circulación del balón, además de la presencia de un gran número de sus compañeros de la selección española en el vestuario.

    Asimismo, muchos consideran que Rodri posee unas características técnicas cercanas a las que hicieron de Sergio Busquets uno de los mejores pivotes de la historia del Barcelona, algo que refuerza la convicción del club de que es el sucesor ideal para esa posición.

    Pablo Barquero, agente de Rodri, confirmó que el jugador comunicó al Real Madrid su decisión definitiva con todo respeto.

    En declaraciones a la Cadena SER, afirmó: «Por respeto al Real Madrid y en agradecimiento por la forma en que nos trataron, Rodri les dijo que su decisión es fichar por el Barcelona».

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    Versiones contradictorias

    Como es habitual en los grandes fichajes, los medios españoles se llenaron de versiones contradictorias en cuanto surgieron las noticias sobre el acercamiento de Rodri al Barcelona.

    Algunas informaciones apuntaron a que el Real Madrid había alcanzado ya un acuerdo con el Manchester City, pero que intentó rebajar el importe de la operación en el último momento, lo que provocó el colapso de las negociaciones.

    En cambio, otras versiones hablaron de que el jugador se sintió frustrado por la lentitud de los movimientos del Real Madrid, sobre todo porque el club no estaba dispuesto a pagar más de 34 millones de libras esterlinas (46 millones de dólares), lo que le llevó a cambiar su rumbo hacia el Barcelona.

    Otras informaciones señalaron que Rodri no tenía intención de fichar por el Real Madrid desde el principio, y que utilizó el interés del club blanco para presionar al Barcelona y acelerar sus movimientos, mientras que versiones más llamativas hablaron de la existencia de una coordinación entre el Manchester City y el Barcelona para forzar al Real Madrid a elevar su oferta económica.

    Según las informaciones, el fracaso de la operación desató un estado de enfado dentro de los pasillos del Real Madrid, ya que el entrenador José Mourinho se sintió muy frustrado tras perder uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes.

    Las fuentes añadieron que Mourinho realizó una llamada furiosa al jefe del departamento de ojeadores, Juni Calafat, expresando su malestar por el fracaso del club a la hora de cerrar la operación, antes de recibir una respuesta que indicaba que el equipo continuaría la temporada con las opciones actuales en el centro del campo, tras el fracaso definitivo de las negociaciones.

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